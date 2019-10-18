بعد كلمة الحريري.. الشرطة اللبنانية تحاول فضّ الاعتصام وسط بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365):

اندلعت مظاهرات، مساء الجمعة، عقب كلمة رئيس الوزراء سعد الحريري، التي وعد فيها بالإصلاحات وتقديم حلول خلال 72 ساعة.

وجاءت المظاهرات تعبيرًا عن غضب المتظاهرين من نص كلمة الحريري.

من جهتها؛ قامت قوات الشرطة اللبنانية بفرض طوق أمني حول المتظاهرين في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة بيروت، فيما شددت عليهم الخناق وأطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع، بحسب ما أوردته شبكة "سكاي نيوز".

وأفادت الشبكة الإخبارية بسقوط جريحان من القوات الأمنية والجيش اللبناني خلال الاحتجاجات في ساحة رياض الصلح، مُضيفة أن عناصر الشرطة بدأت بملاحقة وتوقيف بعض العناصر المُشاركة في الاحتجاجات.

وألقى الحريري كلمة، مساء اليوم، من داخل السراي الحكومي (مقر مجلس الوزراء) في ضوء التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي تعم لبنان احتجاجًا على أزمات اقتصادية عميقة أدت تردي الأوضاع المعيشية وفرض مزيد من الضرائب.

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وقال الحريري، إن لبنان "يمر بظرف عصيب ليس له سابقة في تاريخنا"، في ظل موجة توتر تندلع في أنحاء متفرقة من البلاد، بفعل تراكم الغضب، بسبب معدل التضخم، واقتراحات فرض ضريبة جديدة، وارتفاع تكلفة المعيشة.

وأضاف أن أطرافًا أخرى بالحكومة، لم يسمها، عرقلت مرارا جهوده للمضي في إصلاحات.

وأغلق عشرات الآلاف من المحتجين في أنحاء لبنان الطرق، وأشعلوا النيران في إطارات، في ثاني يوم من الاحتجاجات المطالبة بإسقاط جميع رموز النخب السياسية التي يقولون إنها خربت الاقتصاد وأوصلته إلى نقطة الانهيار.

ويشارك في أكبر احتجاجات يشهدها لبنان منذ أعوام، عامة الشعب من مختلف الطوائف والدوائر. ورفع المحتجون لافتات وهتفوا بشعارات تطالب حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري بالاستقالة.