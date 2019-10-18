هل يحق لجميع الخريجين التقديم في بوابة توظيف المدارس؟.. نائب وزير التعليم يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إنه من حق الجميع التقديم على بوابة التأهيل للتوظيف بالمدارس الحكومية والخاصة.

وأضاف عمر، في تصريحات صحفية الجمعة، أن البوابة ستعمل على إرشاد المتقدم للوظيفة الملائمة للمؤهل الدراسي.

تابع: "ممكن شخص يقدم على وظيفة ولكن مؤهلاته لا تلائمها فالبوابة ترسل له رساله وتوجهه إلى الوظيفة الملائمة له لكى يعيد التسجيل والتسجيل بها علما بأن البوابة مصممة لكى تتيح للمتقدم بتسجيل رغبتين للتوظيف".

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية؛ www.egmoe.org، والتي ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وستتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة، كما تمت إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوي وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد.