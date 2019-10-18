جونسون يتوقع "تصويتًا غير حاسمًا" بشأن بريكست غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نواب البرلمان البريطاني مجددا إلى "أن يجعلوا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) أمرا واقعيا"، وذلك في إطار سعيه للحصول على دعمهم للاتفاق الذي توصل إليه مع بروكسل قبيل التصويت الحاسم في البرلمان غدا السبت.

وغرد جونسون اليوم الجمعة عبر صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "حصلنا على اتفاق جديد عظيم من شأنه أن يعيد (لنا) السيطرة- وعلى البرلمان الآن أن يجعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حقيقة يوم السبت، حتى يمكننا التحرك نحو أولويات مثل تكلفة المعيشة، والخدمات الصحية، وجرائم العنف، وبيئتنا".

وتريد حكومة جونسون المحافظة تقييد التصويت في جلسة البرلمان الخاصة يوم غد على جولتين فقط، أحدهما الانسحاب بموجب الصفقة التي توصل إليها مع الاتحاد الأوروبي أمس الخميس، والآخر على انسحاب بدون اتفاق.

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وزاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الضغوط على النواب البريطانيين الذين يدرسون كيفية التصويت عندما قال في مؤتمر صحفي في بروكسل أنه لا ينبغي منح تمديد إضافي للتوصل إلى اتفاق جديد إذا رفض البرلمان الاتفاق، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

واقترحت نيكولا ستورجيون، زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي، أن يصوت حزبها على اقتراح بتأجيل التصويت على الاتفاق الذي توصل إليه جونسون إلى ما بعد يوم السبت. ومن شأن التعديل، الذي صاغه النائب المحافظ السابق أوليفر ليتوين وهيلاري بن العضو بحزب العمال، أن يمنع الموافقة على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى أن يصبح مشروع القانون الذي يقضي بتنفيذه قانونا.

وقالت ستورجيون للصحفيين في لندن: "سنصوت في النهاية ضد هذا الاتفاق لكننا سنكون متعاطفين مع شيء من شأنه أن يضمن أنه لن يمر غدا". وأضافت أن النتيجة المفضلة بالنسبة لها هي التمديد إلى الموعد النهائي في 31 أكتوبر ثم إجراء انتخابات عامة أو استفتاء.

وقد لا يحصل بوريس جونسون على فرصة لطرح اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للتصويت غدا السبت في ظل تزايد الدعم لخطوة من أجل تحالف المحافظين السابقين وأعضاء البرلمان المعارضين لتأجيل القرار لمدة أسبوع أو أكثر.