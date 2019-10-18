ترامب: أردوغان أكد عزمه وقف إطلاق النار في شمال سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قال الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، إن نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أكد عزمه على تنفيذ وقف إطلاق النار في شمال سوريا.

وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية، الجمعة، ونقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن الوضع في سوريا هش للغاية.

تجددت المعارك في بلدة رأس العين شمالي سوريا، الجمعة، على الرغم من الإعلان عن تعليق العمليات العسكرية التركية، عقب اتفاق بين نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس.

ووافقت تركيا على تعليق هجومها شمال شرقي سوريا وإنهائه، إذا انسحبت قوات سوريا الديمقراطية من هذه المنطقة، وذلك بموجب اتفاق أعلنه نائب الرئيس الأميركي في أنقرة.