دخل الجيش السوري، اليوم الجمعة قرى جديدة في الريف الغربي لتل تمر غرب محافظة الحسكة من بينها قريتا (السلماس وأم الخير). وذكرت وكالة الانباء السورية (سانا) ان الجيش السوري دخل لأول مره قرى جديدة في الريف الغربي، ولفتت إلى وقوع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين قوات الاحتلال التركي ومجموعات (قسد) في قرى (أم عشبة و تل عطاش) بريف رأس العين.

وأوضحت أن قوات الاحتلال التركي نصبت حواجز في قرية (كاجو) بريف رأس العين وحصنّتها بالآليات الهندسية. الاحتلال التركي ومجموعات (قسد) في قرى (أم عشبة و تل عطاش) بريف رأس العين.وأوضحت أن قوات الاحتلال التركي نصبت حواجز في قرية (كاجو) بريف رأس العين وحصنّتها بالآليات الهندسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري يدخل قرى جديدة في الريف الغربي بمحافظة الحسكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.