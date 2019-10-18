الرئيس الباكستاني يشارك في حفل تنصيب إمبراطور اليابان الجديد

يتوجه الرئيس الباكستاني عارف علوي إلى اليابان في زيارة رسمية يوم 20 أكتوبر الجاري تستمر أربعة أيام لحضور مراسم حفل تنصيب إمبراطور اليابان الجديد "ناروهيتو". وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الجمعة، أن زيارة الرئيس عارف علوي تأتي تلبيةً للدعوة التي تلقاها من الحكومة اليابانية لحضور الحفل الذي من المرجح أن يشارك فيه نحو 100 من رؤساء الدول والحكومات.

يُشار إلى أن الحكومة اليابانية ألغت في وقت سابق اليوم موكب تنصيب الإمبراطور الجديد ناروهيتو الذي كان مقررا يوم الثلاثاء المقبل وأجلته إلى يوم 10 نوفمبر المقبل نظرا للكارثة التي تمر بها البلاد بسبب إعصار هاجيبيس، غير أن حفل التنصيب سيُنظم في موعده يوم الثلاثاء المقبل. عارف علوي تأتي تلبيةً للدعوة التي تلقاها من الحكومة اليابانية لحضور الحفل الذي من المرجح أن يشارك فيه نحو 100 من رؤساء الدول والحكومات.يُشار إلى أن الحكومة اليابانية ألغت في وقت سابق اليوم موكب تنصيب الإمبراطور الجديد ناروهيتو الذي كان مقررا يوم الثلاثاء المقبل وأجلته إلى يوم 10 نوفمبر المقبل نظرا للكارثة التي تمر بها البلاد بسبب إعصار هاجيبيس، غير أن حفل التنصيب سيُنظم في موعده يوم الثلاثاء المقبل.

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