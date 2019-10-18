البيت الأبيض .. ترامب ربط منح مساعدات لأوكرانيا بالسياسة الأمريكية

اعترف البيت الأبيض للمرة الأولى بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ربط منح مساعدات مقررة لأوكرانيا باعتبارات تتعلق بالسياسة الداخلية الأمريكية.

وأثار كبير موظفي البيت الأبيض، ميك مالفاني، اليوم الخميس، مفاجأة بإطلاقه هذا الاعتراف في مؤتمر صحفي قبل انعقاد قمة مجموعة السبع، مقدما حججا جديدة للديمقراطيين الذين يسعون لعزل ترامب.

وقال مالفاني: "هل ذكر لي الفساد المرتبط بالخادم المعلوماتي

للحزب الديمقراطي؟ بالتأكيد.. لا شك في ذلك، لهذا السبب جمدنا الأموال".

وأضاف: "نحن نقوم بهذا الأمر دائما في السياسة الخارجية"، مؤكدا أنه "عليكم تخطي ذلك، لا بد أن يكون هناك تأثير سياسي في السياسة الخارجية".

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كما أشار مالفاني إلى فكرة ولدت في أوساط أصحاب نظرية المؤامرة ونقلها ترامب

والمقربون منه، تفيد بأن أوكرانيا هي التي قامت بقرصنة الرسائل الإلكترونية للحزب الديمقراطي خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في 2016، وليس روسيا كما تؤكد وكالات الاستخبارات الأمريكية.

وطرحت هذه الحجة للتشكيك بمصداقية التحقيق حول شبهات بتواطؤ بين فريق حملة المرشح الجمهوري وموسكو، الذي هيمن على أول سنتين من ولاية ترامب.

وصرح ميك مالفاني بأن "العودة إلى ما حدث في 2016 كان ضروريا بالمطلق"، مؤكدا أن المساعدة دفعت لأوكرانيا في سبتمبر في نهاية المطاف.