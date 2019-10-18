الإدارة الذاتية الكردية: ملتزمون بقرار وقف إطلاق النار الذي تنتهكه أنقرة

أكدت الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا، التزامها بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار المتفق عليه بين واشنطن وأنقرة، على الرغم من "عدم التزام تركيا به في بعض المناطق".

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الجمعة، بيانا للإدارة الكردية - ذكرت خلاله أن "هذا القرار الذي تم التوصل إليه ما كان ليتم

لولا المقاومة الأسطورية التي أبداها أبناء قوات سوريا الديمقراطية، وكذلك الضغوط الدولية التي قامت بها غالبية دول العالم التي استنكرت وأدانت هذا العدوان التركي الغاشم على مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".وأضاف البيان أن "تركيا لم تلتزم بقرار وقف إطلاق النار حتى الآن في بعض المناطق، وخاصة في رأس العين، حيث يوجد العديد من القتلى والجرحى نتيجة ذلك".وشدد البيان، على أن بعض بنود اتفاق وقف إطلاق النار "تحتاج إلى النقاش مع الولايات المتحدة الأمريكية كجهة مسؤولة عنه".واختتمت الإدارة بيانها بتوجيه "الشكر لقوات سوريا الديمقراطية، التي أفشلت المخططات التركية الاستعمارية .. والدول التي وقفت بجانبنا في هذا الأيام العصيبة وأدانت هذا العدوان الظالم على الأراضي السورية".