سقوط مروحية عسكرية تركية داخل الأراضي السورية

نقلت وكالة "سانا" الرسمية السورية للأنباء في خبر عاجل أن مروحية عسكرية للجيش التركي تحطمت داخل الأراضي السورية. وأضافت أن التحطم حصل نتيجة عطل فني. عطل فني. ولم تؤكد وزارة الدفاع التركية الحادثة التي وقعت قرب تل أبيض على الحدود. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول هبوط اضطراري لمروحية من نوع S-70A-28D قرب تل أبيض بشمال سوريا، وأن طائرة "إف-16" تركية دمرت المروحية من الجو لكي لا تقع في أيدي الوحدات الكردية.

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