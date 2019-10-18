اجتماع مرتقب بين ماكرون وميركل وجونسون وأردوغان بشأن سوريا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أنه سيجتمع مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص العملية العسكرية التركية في سوريا "خلال الأسابيع المقبلة".
وقال ماكرون إنه سيستغل قمة لحلف شمال الأطلسي في لندن في ديسمبر لمواجهة الرئيس التركي بخصوص العملية ضد القوات الكردية.
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وفي وقت سابق، اتهم مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، تركيا بقصف مناطق مدنية وخرق وقف إطلاق النار المعلن لمدة خمسة أيام في شمال شرق سوريا، ما أدى إلى مقتل خمسة مدنيين على الأقل.
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