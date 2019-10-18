السعودية والكويت ومصر تحذر رعاياها في لبنان من أماكن التظاهرات

حذرت السعودية والكويت ومصر، اليوم الجمعة، مواطنيها في لبنان وحثتهم على ضرورة الابتعاد عن أماكن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الخميس.

وقالت السفارة السعودية في بيروت، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، «نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية، وحرصاً على سلامة المواطنين السعوديين، تود سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت من جميع المواطنين المقيمين والزائرين أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات».

من جهتها، طلبت سفارة الكويت في لبنان من مواطنيها الراغبين في السفر إلى لبنان الانتظار بسبب الاحتجاجات والاضطرابات التي يشهدها حالياً.

وقالت السفارة «تدعو سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية المواطنين الراغبين للسفر إلى لبنان بالتريث، وذلك نظراً لما تشهده الساحة اللبنانية من مظاهرات واضطرابات».

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وعلى الصعيد نفسه، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن السفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت دعت مواطنيها إلى تجنب أماكن الاحتجاجات.

وأضافت أن «السفارة المصرية في بيروت دعت جميع المواطنين المصريين في لبنان إلى ضرورة الابتعاد عن مناطق التجمعات والتظاهرات، وتوخي الحذر أثناء تنقلاتهم، والالتزام بما يصدر عن السلطات اللبنانية من تعليمات في هذا الشأن حفاظا على سلامتهم».

وتظاهر آلاف اللبنانيين، اليوم الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، وقطعوا طرقاً رئيسية في مختلف المناطق اللبنانية.