جونسون يبدأ مهمة إقناع البرلمان بإقرار اتفاق بريكست مع بروكسل

بدأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد عودته إلى لندن، المهمة الصعبة المتمثلة بإقناع البرلمان البريطاني بإقرار الاتفاق بشأن بريكست الذي أبرم مع الاتحاد الأوروبي.

وللمرة الأولى منذ حرب فوكلاند في 1982، يعقد مجلس العموم السبت جلسة استثنائية.

وكثف جونسون، منذ أمس الخميس، الاتصالات مع النواب بحسب رئاسة الحكومة البريطانية وسيواصل عملية إقناعهم اليوم الجمعة.

لكن جونسون، الذي وصل إلى السلطة في نهاية يوليو، فقد غالبيته في مجلس العموم ولم يعد لديه سوى 288 نائبا، لكنه يحتاج إلى 320 صوتا لتمرير الاتفاق.

وفي حال فشل في الحصول على تصويت إيجابي في البرلمان، سيضطر جونسون لمطالبة بروكسل بإرجاء جديد لبريكست لمدة ثلاثة أشهر بموجب قانون صوت عليه النواب في مطلع سبتمبر في مجلس العموم وبينهم 21 منشقا من حزبه المحافظ.

وكان جونسون عبر مرتين، في بروكسل أمس الخميس، عن "ثقته التامة" باعتماد الاتفاق.

وقال رئيس الوزراء البريطاني "لدي أمل بأنه حين يدرس النواب من كل الأحزاب الاتفاق فسيرون فوائد دعمه". وكان جونسون يؤكد على الدوام أنه سيطبق بريكست الذي أرجئ مرتين، في 31 أكتوبر الجاري مهما حصل.

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وفور نشر الاتفاق، رفضه الحزب الوحدوي الديموقراطي الإيرلندي الشمالي، حليف جونسون في البرلمان.

وقال الحزب، الذي يشغل عشرة مقاعد في البرلمان، إنه "غير قادر على دعم هذه المقترحات" بخصوص مسائل التسوية الجمركية.

في وقت لاحق، حذر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر من أن الوضع سيصبح "شديد التعقيد" في حال رفض البرلمان البريطاني السبت الاتفاق الذي تم التوصل إليه الخميس بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وقال للصحافيين، في ختام أول يوم من القمة الأوروبية في بروكسل، "إذا حصل ذلك، فسنجد أنفسنا في وضع شديد التعقيد".

ودعا زعيم حزب العمال، أبرز تنظيم للمعارضة في بريطانيا والذي يشغل 244 نائبا، النواب إلى "رفض" الاتفاق بين لندن والاتحاد الأوروبي.

وبحسب جيريمي كوربن رئيس الحزب، فإن "أفضل طريقة لحل بريكست هو إعطاء الشعب الكلمة الفصل" في استفتاء ثان، بينما صوت 52 بالمئة من الناخبين لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي نظم قبل ثلاث سنوات في يونيو 2016.

كما عارض الاتفاق الاستقلاليون الاسكتلنديون (35 نائبا) والليبراليون الديموقراطيون (19 نائبا) وهم يؤيدون البقاء في الاتحاد الأوروبي.

هذه المواقف تنذر بمعركة صعبة لجونسون في البرلمان حيث سبق أن فشلت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي ثلاث مرات في تمرير الاتفاق الذي تفاوضت عليه مع بروكسل.