كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غريفيث متفائل ويشدد على عودة الحكومة كاملة إلى عدن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لمدنيين اليمنيين المحاصرين في القتال.

أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، أن هناك "بوارق أمل" بعد انخفاض معدلات العنف في جنوب البلاد وشمالها وتجديد الأمل لانقاذ ا



وأشاد غريفيث، على وجه الخصوص "بالمجهودات الشاقة" التي بذلتها المملكة العربية السعودية من خلال حوار الرياض بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وأحزاب المجلس الانتقالي الجنوبي التي تهدف إلى إعادة تشغيل مؤسسات الدولة في عدن، كما رحب جريفيث بالسماح لناقلات النفط بالرسو في موانئ الحديدة.



وكان غريفيث يخاطب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من الرياض خلال جلسة منتظمة حول آخر التطورات في اليمن، وقال: "إن الغارات الجوية "تقلصت إلى حد كبير في جميع أنحاء اليمن" منذ بداية هذا الشهر.

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