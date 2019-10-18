كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم على مسجد في أفغانستان إلى 62 قتيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت حصيلة القتلى إلى أكثر من 62 قتيلا على الأقل، جراء هجوم على مسجد شرقي أفغانستان، خلال صلاة الجمعة.

وأفاد مسؤولون محليون، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إن "الانفجارات التي وقعت في مسجد بولاية ننكرهار شرقي أفغانستان، خلال صلاة الجمعة، أسفر عن مقتل 62 مصليا على الأقل، وإصابة أكثر من 100 آخرين".

وصرح عطاء الله خوجاني، المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار، إن متفجرات زرعت داخل المسجد الواقع في منطقة جاودارا، وانهار سقف المسجد بالكامل.

وقال سهراب قادري، عضو المجلس الإقليمي في إقليم ننكرهار، إن "أكثر من 100 آخرين أصيبوا وتوقع زيادة عدد الضحايا.

وقال مالك محمدي جول شينواري، وهو من شيوخ قبائل المنطقة إن المسجد بأكمله انهار، وأضاف "ما رأيت بعيني كان مشهدا يفطر القلب"، مشيرا إلى أن 32 جثة وعشرات المصابين نقلوا من موقع الانفجارات.

وقال تيزاب خان، الضابط بالشرطة، الذي كان في الخدمة بالمنطقة وقت الانفجارات "كنت أسمع الملا وهو يلقي الخطبة وفجأة أسكت دوي انفجار صوته".

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وتابع قائلا: "عندما وصلت إلى موقع الحادث كان الناس يحاولون انتشال الجثث والمصابين، الذين حوصروا تحت السقف المنهار".

وتسيطر قوات الأمن الأفغانية على منطقة جاودارا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

وذكر تقرير للأمم المتحدة أن عدد الضحايا المدنيين بلغ مستوى قياسيا في الأشهر الثلاثة الماضية، إذ وصل إلى 4313 سقطوا بين قتيل وجريح.

​كما قال عبد الله عبد الله، الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية، المسؤولين عن تفجير مسجد ننغرهار بالعقاب على جرائمهم غير الإنسانية.

وقال عبد الله عبد الله في بيان: "إن تفجير المسجد في ولاية ننغرهار يُظهر مرة أخرى تجاهل الإرهابيين المطلق للحياة الإنسانية وديننا الحنيف".

وتابع: "نصلي من أجل الشهداء والمصابين، ولكن نتعهد بمعاقبة الجناة، لأن الإرهابيين والمفسدين لن يتم إعفاؤهم من المسؤولية عن مثل هذه الجرائم غير الإنسانية".