كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنقرة تهدف لإنشاء 12 موقع مراقبة في المنطقة الآمنة بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، اليوم الجمعة، أن تركيا تهدف إلى إقامة 12 موقع مراقبة في منطقة آمنة مزمعة بشمال سوريا، وإنها سترد إذا ارتكبت الحكومة السورية أي خطأ في المنطقة.

وقال الرئيس التركي: إن "مليوني لاجئي يمكن توطينهم في "المنطقة الآمنة" إذا شملت مدينتي دير الزور والرقة"، مضيفاً: "تركيا سترد على الحكومة السورية إذا "ارتكبت أي خطأ". بحسب "رويترز".

وكانت الحكومة السورية تحركت إلى بعض المناطق، التي خرجت منها وحدات حماية الشعب بالفعل.

اتفاق أمريكي تركي

واتفقت أنقرة مع واشنطن، يوم أمس الخميس، على وقف عمليتها في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية مقابل انسحاب الوحدات من المنطقة الحدودية.

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وتستضيف تركيا 3.6 مليون لاجئ فروا من الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 8 سنوات في سوريا.