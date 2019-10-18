كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل... اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بنشوب اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية.
كما يقوم المتظاهرون برشق القوات الأمنية بعبوات مياه.
وتشهد معظم مدن لبنان ومناطقه احتجاجات، ولاسيما في مناطق عكار وطرابلس. وكانت الوكالة الوطنية للإعلام أكدت أن المحتجين قطعوا طريقا دوليا بالإطارات المشتعلة.
كما قطع المتظاهرون الطرق باتجاه الجنوب وفي مدن صيدا وصور والنبطية وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا، وكذلك شهدت مناطق بعلبك وزحلة وشتورا اعتصامات واحتجاجات وقطع طرق بالحجارة والعوائق والإطارات المشتعلة.
وشلت الاحتجاجات معظم المؤسسات الرسمية والخاصة، مما دفع باتجاه إغلاق المدارس والجامعات أبوابها ووقف المصارف أعمالها.