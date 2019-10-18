كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل... اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بنشوب اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية.

كما يقوم المتظاهرون برشق القوات الأمنية بعبوات مياه.