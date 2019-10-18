كلمات أغنية معروفة استخدمها الدوزي في جديده.. ما قصتها؟

لم تمض إلا ساعات قليلة على إصدار الفنان عبد الحفيظ الدوزي لأغنيته الجديدة “خليوها تهضر”، حتى اتضح لعشاق الراي أن هناك تطابقا بين لازمتها وأغنية شهيرة للشاب عمرو.
واستعمل الدوزي عبارة “خليوها تهضر تخوي قليبها قلبها معمر على شان حبيبها”، في أغنيته، التي كتب كلماتها شقيقه، قادر الدوزي، وهي لازمة معروفة، يستعملها جمهور الراي كثيرا في إنجاز فيديوهات لتطبيق “تيك توك”، وتعود في الأصل إلى الشاب عمرو، الذي استخدمها في أغنية بالعنوان نفسه، لكن لماذا استخدمها الدوزي كذلك؟ وهل يمكن اعتبار ذلك سرقة كما راج في بعض الصفحات؟
مصادر مقربة من الدوزي، أكدت أن لازمة خليوها تهضر فعلا استعملت سابقا في أغنية للشاب عمرو، وهذا سبب انتشارها بين جمهور الراي، موضحة أن الدوزي اشترى حقوق أغنية عمرو كاملة، واختار استعمال اللازمة فقط في عمله الجديد.
ووجه الدوزي الشكر إلى عمرو بعد إصداره لأغنيته، إذ كتب في منشور فايسبوكي: “شكر خاص للأخ والصديق الفنان الشاب عمرو على مساعدته القيّمة لنا في مقطع من كلمات الأغنية “.
واختار الدوزي تقديم عمل يندرج ضمن خانة الراي الكلاسيكي، ليعيد أجيالا من الجمهور إلى ذكريات الطفولة والشباب، التي كان فيها الراي الكلاسيكي سائدا، ومنتشرا.
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