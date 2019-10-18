نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة. الدرجة الممتازة (الجولة 9) هبوعيل أم الفحم (3-1) أخاء الناصرة الوحدة كفر قاسم (1-0) هبوعيل العفولة هبوعيل عكا (3-0) أبناء اللد أبناء سخنين (2-0) هبوعيل رمات غان الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 6) هبوعيل مرمورق (2-0) شمشون كفر قاسم الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 6) هبوعيل هرتسليا (1-2) أبناء زلفة هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (1-0) هبوعيل مجدال هعيمك هبوعيل كفر كنا (2-2) مكابي تسور شالوم عيروني طبريا (1-1) مكابي طمرة النادي الرياضي الطيرة (1-3) هبوعيل إكسال الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 7) مكابي بيتح تيكفا (1-1) هبوعيل قلنسوة هبوعيل كفر برا (1-3) شمشون أبناء الطيبة هبوعيل كفر قاسم (3-0) أبناء يافا شباب الطيبة (5-1) هبوعيل هود هشارون الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 7) بيتار كريات غات (3-3) شباب رهط عيروني كسيفة (3-0) مكابي نتيفوت الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 7) الأخوة يركا (0-4) أبناء كابول Advertisements شباب طمرة (1-2) بيتار نهريا هبوعيل البعينة (1-1) مكابي معلوت ترشيحا أبناء نحف (0-0) أبناء الجولان والجليل الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 7) أبناء الرينة (2-0) اتحاد أبناء جت مكابي أم الفحم (1-2) مكابي نافيه شعنان اتحاد أبناء باقة (0-2) أبناء الفريديس أخاء إكسال (1-4) عيروني نيشر هبوعيل طيرات هكرمل (1-0) أبناء كفر قرع الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 4) أبناء جديدة المكر (4-0) هبوعيل نهريا الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 5) مكابي بئر السبع (1-4) شباب اللقية هبوعيل سديروت (2-2) شباب الهواشلة مكابي عراد (2-2) مكابي حورة هبوعيل شقيب السلام (1-3) هبوعيل مرحافيم هبوعيل رهط (1-5) نادي كرة قدم بئر السبع الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 5) أبناء جسر الزرقاء (2-1) هبوعيل كريات يام هبوعيل كريات حاييم (2-2) هبوعيل دالية الكرمل شباب حيفا (2-3) مكابي عسفيا الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 5) أبناء الطيرة (5-1) مكابي غيفعات شموئيل عيروني أريئيل (2-2) شباب الطيرة

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