الثلاثاء: تظاهرة قبالة مقر للشرطة في الناصرة تصديا للجريمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المقرر أن تنظم يوم الثلاثاء القادم، تظاهرة احتجاجية قبالة مقر قيادة الشمال للشرطة في مدينة الناصرة، في ظل تواطؤ الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح ظاهرة العنف والجريمة المتفشية في المجتمع العربي.

وتجري لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، الاستعدادات المطلوبة للتظاهرة الكبرى التي ستجري في الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 22.10.2019.

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وبهذا الصدد، عقد طاقم سكرتاريي مركبات المتابعة، بحضور رئيس المتابعة محمد بركة، وناشطون لمناهضة العنف في الناصرة، أمس الخميس، اجتماعا في مكاتب المتابعة للبحث في التحضيرات، استيفاء للشروط الكثيرة التي تضعها الشرطة من أجل ترخيص التظاهرة.

وذكر مسؤول العمل الشعبي في لجنة المتابعة، إبراهيم حجازي، أننا "نعمل مع الأخوة في الناصرة لضمان نجاح التظاهرة، التي تأتي ضمن سلسلة الفعاليات الكفاحية التي أقرتها المتابعة في الأسابيع الأخيرة".

وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، إننا "نمر في فترة مميزة في المسيرة الكفاحية لجماهيرنا العربية، إذ أن البرنامج الذي وضعته المتابعة منذ اليوم الثاني من الشهر الجاري يسير بنجاح، وبزخم جماهيري واسع، وهذا يؤكد جاهزية جماهيرنا للكفاح الجماهيري في قضية بات الجميع يشعر بخطرها".