هـ. أم الفحم يعزز موقعه في القمة بفوز على الأخاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عزز فريق هبوعيل أم الفحم موقعه في قمة لائحة الدوري بعد فوزه في مباراة الديربي على شقيقه، أخاء الناصرة، بثلاثية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة التاسعة من الدرجة الممتازة.

واستضاف الفريق الفحماوي المباراة على أرضية استاد "العفولة"، وسط حضور أكثر من 2500 مشجع.

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وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الفريق المضيف بهدف أحرزه اللاعب، عيران روزنباوم، في الدقيقة 35.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 51 أضاف اللاعب، محمد جبارين، الهدف الثاني للفريق الفحماوي، وفي الدقيقة 84 جاء هدف أخاء الناصرة الوحيد بواسطة لاعبه، نيف شرال، وفي الدقيقة 93 حسم اللاعب يونس جبارين المباراة بهدف ثالث لصالح هبوعيل أم الفحم.

وبهذا الفوز، رفع هبوعيل أم الفحم رصيده من النقاط إلى 19 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد أخاء الناصرة عند 8 نقاط وهو يحتل المركز الثالث عشر.

هذا، وسيستضيف هبوعيل أم الفحم في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل كتمون القدس يوم الجمعة القادم، فيما سيلاقي أخاء الناصرة نظيره هبوعيل رمات غان في اليوم ذاته.