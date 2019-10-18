ترامب يعلن موافقة دول أوروبية على استقبال مواطنيها الدواعش المعتقلين في سوريا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، موافقة بعض الدول الأوروبية على استقبال مواطنيها الدواعش المعتقلين في سوريا، دون أن يكشف عن أسمائها.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: إن "بعض الدول الأوروبية مستعدة لإعادة مواطنيها الإرهابيين المعتقلين في سوريا"، معتبرا هذه الخطوة بأنها"خبر جيد وتقدم كبير".

وأضاف أن "نظيره التركي رجب طيب أردوغان أكد له خلال اتصال هاتفي عزمه على تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا الذي أعلن عنه أمس الخميس".

وتابع ترامب في تغريدته "تحدثت للتو إلى الرئيس أردوغان (...) إنه يريد فعليا نجاح اتفاق وقف أطلاق النار أو الهدنة، والأكراد يريدون ذلك أيضا".

وأكد الرئيس الأمريكي أن "هناك نية سليمة لدى الجانبين، و(هناك) فعليا فرص جيدة لنجاح الاتفاق.





ومساء الخميس، توصلت واشنطن وأنقرة إلى قرار وقف إطلاق نار مؤقت في شمالي سوريا، وإيقاف العملية العسكرية التركية لمدة 120 ساعة لضمان انسحاب آمن لوحدات الشعب الكردية.

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وقال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، عقب لقاء الرئيس التركي، إن الاتفاق مع أنقرة سيخدم مصلحة الأكراد في سوريا ويؤسس لمنطقة عازلة طويلة الأمد.

وتابع قائلًا: "نعمل مع وحدات حماية الشعب الكردية على الانسحاب خارج المنطقة بعمق 20 ميلا (32 كم) في سوريا".

كما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار وقف إطلاق النار شمال شرقي سوريا بـ"اليوم العظيم" لتركيا والأكراد.

وقال ترامب إن اتفاق وقف إطلاق النار بشمالي سوريا سينقذ ملايين الأرواح وحلفاءنا الأكراد، مضيفا أنهم سينتقلون إلى أماكن آمنة، مع الاستمرار في مراقبة تنظيم داعش بشكل صارم في سوريا.

وبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عملية عسكرية في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على الأراضي السورية استمرت لأكثر من أسبوع، وتسببت في أزمة إنسانية جديدة بسوريا مع نزوح نحو 300 ألف مدني، إلى جانب مئات القتلى والجرحى أغلبهم من المدنيين.



وقوبل الهجوم التركي بعاصفة من الإدانات الإقليمية والدولية، كما أوقفت العديد من الدول الأوروبية تصدير الأسلحة إلى تركيا، على خلفية الهجوم الذي أدى إلى فرار العديد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من مخيمات المنطقة.

وأسفر العدوان التركي، خلال الأسبوع الماضي، عن فرار 785 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي من الأجانب المعتقلين في مخيم عين عيسى.