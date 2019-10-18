الخارجية الإماراتية تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر

حذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية المواطنين من السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر، وذلك نظراً للأحداث والتطورات الأمنية الأخيرة.

ودعا خالد بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، المواطنين الإماراتيين الموجودين في الجمهورية اللبنانية إلى المغادرة والتواصل مع سفارة الإمارات في بيروت، حال حاجتهم لترتيب عودتهم إلى البلاد على الأرقام التالية: 009615928000 0096171111856 0097180044444.

وكانت سفارة الإمارات في لبنان أهابت في وقت سابق بجميع مواطنيها الموجودين في بيروت أخذ الحيطة والحذر، وتفادي أماكن المظاهرات والاحتجاجات.

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وكتبت السفارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة: "على المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي التوجه للمطار بشكل مبكر تحسباً لقطع بعض الطرق المؤدية إليه".





ودخل لبنان مرحلة جديدة من المظاهرات الغاضبة في بيروت وعدد من المناطق الأخرى؛ احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة وإقرار ضرائب جديدة على مواطنيها، الأمر الذي أدى إلى إغلاق المدارس والجامعات والمصارف.



وفي أعقاب تزايد حدة الاحتجاجات أصدرت دول عربية وغربية تحذيرات إلى رعاياها، ما بين الابتعاد عن أماكن المظاهرات أو تجنب السفر إلى لبنان في هذا التوقيت.

وانطلقت المظاهرات الاحتجاجية، مساء الخميس، في وسط بيروت، عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتساب" وسرعان ما انتقلت لتعم جميع المناطق اللبنانية، حيث قام المتظاهرون بإغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في جميع المناطق اللبنانية في العاصمة بيروت، وجبل لبنان، وشماله وجنوبه وشرقه.