الحريري يمنح القوى السياسية 72 ساعة لحل الأزمة في لبنان

منح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري نفسه والقوى السياسية في البلاد مهلة 72 ساعة للوصول لحل للأزمة التي تعيشها البلاد يقنع المواطنين والمجتمع الدولي.

وقال الحريري، في خطاب وجهه للبنانيين مساء الجمعة، إن "البلاد تمر بظروف عصيبة حاليا، وأنا مع كل تحرك سلمي للتعبير عن وجع الشارع، ولكن فرضت علينا ظروف خارج إرادتنا وزادت الديون بشكل كبير".

وأضاف: "الحل الحقيقي للأزمة الراهنة زيادة الدخل وتنمية الاقتصاد لخلق فرص عمل، ولا بد من تغيير كل القوانين وطلبت من المجتمع الدولي إعطاءنا تمويلا لإنقاذ الاقتصاد".

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وتابع رئيس الوزراء اللبناني، أن هناك أطرافا حاولت عرقلة مساعينا لمعالجة الأزمة الاقتصادية، وخفضنا النفقات وبحثنا من أين يمكن أن نزيد دخل لبنان، وفي النهاية يواجهنا الرفض والمماطلة.

وأوضح أن هناك وجعا حقيقيا انفجر، والشعب أعطانا أكثر من فرصة للإصلاح، والإصلاحات لا تعني الضرائب بل تغيير الطريقة التي يعمل فيها لبنان بكل القوانين.

وشدد على أنه يحاول منذ سنوات إيجاد حلول للأزمات التي تعيشها بلادنا لكن الاستهداف السياسي لم يتوقف، وأعطيت نفسي والقوى السياسية مهلة قصيرة جدا 72 ساعة للحصول على حل للأزمة يقنع المواطنين والمجتمع الدولي.

خطاب الحريري جاء في اليوم الثاني من المظاهرات التي تعيشها لبنان احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية بعد إقرار الحكومة فرض ضرائب جديدة.

المظاهرات اندلعت مساء الخميس عقب فرض رسوم مالية على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، وأشعل القرار -الذي سحبته الحكومة- شرارة لتحركات واسعة وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة التي تسعى لفرض ضرائب أخرى، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة في ظل أزمة اقتصادية خانقة.

