آخر تطورات العدوان التركي على سوريا.. 14 قتيلًا مدنيًا حصيلة جديدة لضحايا أردوغان

جدة - عمرو شويل قتلا 14 مدنيًا، اليوم الجمعة، في قصف شنه العدوان التركي شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، رغم اتفاق لوقف إطلاق النار بين واشنطن وأنقرة.

وكان المرصد أفاد في وقت سابق عن مقتل خمسة مدنيين في غارة تركية في قرية باب الخير شرق مدينة رأس العين الحدودية.

وأفاد في وقت لاحق عن مقتل تسعة آخرين في قصف جوي ومدفعي للعدوان التركي والفصائل الموالية على القرية نفسها ومحيطها.