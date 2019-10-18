انسحاب ترمب نعمة لداعش وكابوس لأوروبا

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بعد الانسحاب المفاجئ للقوات الأمريكية في سوريا وما تلا ذلك فورا من فوضى بعد بدء العمليات العسكرية التركية ضد القوات الكردية السورية، تؤكد القوات الكردية أن مئات من سجناء داعش قد فروا من معتقل «عين عيسى» أثناء القتال الدائر في مكان قريب، بينما قال اثنان من المسؤولين لصحيفة نيويورك تايمز إن الجيش الأمريكي فشل في تأمين 60 معتقلا ذوي قيمة عالية قبل مغادرة قواته.

وبحسب معهد بروكينز أكد الرئيس دونالد ترمب للأمريكيين أن مقاربته الجديدة لن تشكل تهديدا للوطن الأمريكي، قائلا «إنهم سيهربون إلى أوروبا».

الخوف الأوروبي

من المؤكد أن الأوروبيين لن يجدوا هذا مطمئنا، بالنظر إلى الآلاف الذين ذهبوا للقتال من أجل داعش والمشاكل التي واجهتها أوروبا مع الإرهاب الجهادي بشكل عام، يجب أن يشعروا بالقلق من هجر الولايات المتحدة للأكراد السوريين والهروب المحتمل لأعداد كبيرة من سجناء داعش.

الخبر السار هو أن التهديد المحتمل يوضح التقدم المحرز في مكافحة الإرهاب في السنوات التي تلت 11 سبتمبر، ولكن انتهاء دور الولايات المتحدة في سوريا هو أخبار سيئة بشكل واضح.

سجل مؤلم

تتمتع أوروبا بسجل مؤلم عندما يتعلق الأمر بالإرهاب، حيث تعرضت لهجمات متكررة من الإصابات الجماعية في فترة ما بعد 11 سبتمبر، بما في ذلك مجموعة من الضربات التي نظمها داعش في باريس عام 2015، والتي أودت بحياة 130 شخصا.

بيد أن الدول الأوروبية قطعت خطوات كبيرة على هذا الصعيد، حيث دعمت جمع المعلومات الاستخباراتية وتبادلها، وتشديد قوانينها، وتحسين إجراءات مكافحة الإرهاب.

وتبرز الأزمة الأخيرة في سوريا الحاجة إلى أوروبا لمواصلة سياساتها لمكافحة الإرهاب، وتحسين كيفية تعاملها مع الإرهابيين في السجن، وتطوير مجموعة أكثر تماسكا من السياسات للتعامل مع المعتقلين المشتبه في أنهم إرهابيون.

تاريخ من العنف والتطرف

لطالما كان رد أوروبا على الإرهاب غير متكافئ، وغالبا ما كان ذلك بشكل مثير، فقد تبنت فرنسا، التي عانت من هجمات متكررة على أراضيها من الحرب الأهلية الجزائرية في منتصف التسعينيات، برنامجا عدوانيا لمكافحة الإرهاب، بينما فضلت بريطانيا إبقاء المتطرفين قريبين في التسعينيات، مما سمح للندن بأن تصبح موطنا للمعارضين والدعاة من جميع الأنواع، وشجع الكثير منهم الشباب المسلم على القتال في البوسنة والشيشان وأماكن أخرى مع ساحات القتال المتمردة.

كان الأمل البريطاني هو أنه من خلال مراقبتها والسماح بصمام أمان، يمكنهم السيطرة على المخاطر، وفي بلدان أخرى مثل بلجيكا وألمانيا وإيطاليا تجاهلت المشكلة ببساطة. بعد كل شيء، بدا الإرهابيون مركزين في الخارج، والهجمات على فرنسا يمكن تلويحها كمشكلة خاصة بالجزائر كانت ميراثا مريرا للاستعمار الفرنسي.

بالنسبة لبعض البلدان، كان 11 سبتمبر يمثل تغييرا، فتح النطاق الهائل للدمار عيونا على خطر الإرهاب في المنزل، بالنسبة للآخرين، بدا الموقف الأكثر عدوانية لمكافحة الإرهاب طريقة سهلة لإرضاء الولايات المتحدة، التي رأت أن القتال ضد القاعدة هو الشاغل الأمني ​​الأول في العالم.

ملاحقة المتطرفين

لكن ما أدى إلى زيادة الضغط على الشبكات المتطرفة الأوروبية، ومشاركة بعض الدول الأوروبية في الحملة العسكرية في أفغانستان، أغضب الجهاديين وأثبتوا في نظرهم عداوة أوروبا.

بدأت القاعدة بشكل خاص في تحويل الشبكات المطورة لتصدير المقاتلين الأجانب من أوروبا إلى نقاط عمليات لمهاجمة القارة.

إن تفجيرات مدريد 2004، وهجمات لندن عام 2005، والتي أسفرت عن مقتل 191 و52 شخصا على التوالي، كانت ثمارا مريرة لهذا التحول، حتى الدنمارك الصغيرة كانت في خطر بعد أن نشرت صحيفة دنماركية رسوما كاريكاتورية ساخرة، مما أدى إلى تهديدات متكررة ضد البلاد، وفي عام 2015، قتل الجهاديون 12 من موظفي المجلة الساخرة تشارلي إبدو في باريس بسبب الإهانة.

ماذا فعلت أوروبا؟

شرع أولئك الذين تأثروا مباشرة بالتهديد، مثل المملكة المتحدة والدنمارك، في اتخاذ إجراءات صارمة ومجموعة من البرامج، بدءا من جمع المعلومات الاستخبارية إلى الجهود المبذولة لمكافحة التطرف العنيف باستخدام البرامج الاجتماعية وتحسين العلاقات المجتمعية لتقليل عزلة المجتمعات المسلمة، كما وسعت أوروبا من تبادل المعلومات الاستخباراتية بين أعضائها ومع الولايات المتحدة.

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وجدت العديد من الدول الأوروبية نفسها غارقة في تدفق المقاتلين الأجانب وموجة الإرهاب التي اجتاحت أوروبا خلال الجهاد السوري. بعض هذا كان مرتبطا بالمقياس المذهل لتدفقات المقاتلين الأجانب، وسافر قرابة 6000 أوروبي للقتال في سوريا، مقارنة بحوالي 700 بين عامي 1990 و2010 إلى أفغانستان والبوسنة والشيشان والعراق مجتمعين.

التحالف ضد داعش وإيران

شاركت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، مع الحكومة العراقية والميليشيات العراقية المحلية والأكراد السوريين لمحاربة داعش، وأعداء آخرين مثل إيران، تلعب أيضا أدوارا مهمة ببطء ولكن بثبات، تقلص داعش، وبحلول عام 2019، لم تعد داعش تسيطر على المنطقة.

مات الكثير من المتطوعين الأجانب في القتال، لكن الآلاف وجدوا أنفسهم في معسكرات السجون في العراق أو يديرهم أكراد سوريون، لقد بقوا هناك، حيث يحجم الأكراد على عكس العراقيين عن إعدامهم، لكن مع عدم رغبة معظم الدول الأوروبية في إعادة مواطنيها.

تدمير التنظيم الإرهابي

يبدو أن التدمير المستمر لداعش على الأرض كان نعمة لأوروبا، انخفض عدد الهجمات الإرهابية ومجموع الوفيات في السنوات الأخيرة. في أوروبا، توفي 14 شخصا بسبب الإرهاب في عام 2018، وهو انخفاض حاد منذ عام 2015، عندما أدت الهجمات في باريس وأماكن أخرى إلى 150 قتيلا.

إلى جانب انخفاض عدد القتلى، فإن أكبر مؤشر على النجاح هو الدور المتناقص للمقاتلين الأجانب، لعب أولئك الذين قاتلوا في الحروب الخارجية دورا مهيمنا في الإرهاب الأوروبي في حقبة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر، لكن الآن، كما يشير تقرير استخباراتي دنماركي فإن «الهجمات في أوروبا يرتكبها أغلبية ساحقة من قبل أفراد وحيدة لم يذهبوا إلى منطقة نزاع، معظم المقاتلين الأجانب الأوروبيين إما ماتوا في العراق وسوريا، أو احتُجزوا هناك، أو استمروا في القتال تحت الأرض، أو قبض عليهم عند عودتهم. وفي كلتا الحالتين، لم تتحقق موجة الهجمات التي خشي منها المحللون منذ عامين».

خطر عودة داعش

مع انسحاب ترمب بات الأكراد السوريون يركزون الآن على الجيش التركي، ومن المحتمل أن يكون سجناء داعش يفرون بالفعل، حتى عدد قليل من المقاتلين المتفانين قد يشكلون تهديدا إرهابيا كبيرا، وقد أثبتت الأبحاث أنها أكثر فتكا، وداعش انتهازية للغاية، وسوف تستخدم الفوضى وإلهاء اللاحقين لأعدائها لإعادة بناء نفسها، مما يزيد من خطر الإرهاب الدولي والعنف المحلي.

هروب المجرمين

أحد الأخبار السارة هو أن مشاكل أوروبا السابقة في الإرهاب نشأت، جزئيا، عن سلسلة من الإخفاقات الذاتية، والتي تم تصحيح العديد منها. عندما برزت داعش في عام 2012، كانت بعض أجهزة المخابرات قد أغلقت أعينها. وكان آخرون يعانون من نقص شديد في التمويل. وبالتالي فشلوا في الكشف عن المشكلة قبل أن تصبح خارجة عن إرادتهم.

في البداية اعتقدت المخابرات الهولندية أن هولندا لديها عدد قليل من المتطرفين المحليين وفهمت بعد فوات الأوان أن عام 2013 يمثل سنة راية للتجنيد، عندما ذهب حوالي 100 متطوع إلى سوريا. في لاهاي، قام أنصار داعش، وغالبا ما ينتمون إلى مجموعات مثل شريعة 4 هولاند، بتلوين العلم الأسود للخلافة في المظاهرات، وطالبوا بموت «اليهود القذرين»، وناقشوا علانية على تويتر وفيس بوك الدعوة إلى الجهاد.

بتجاهل تاريخ أوروبا مع المقاتلين الأجانب، غالبا ما ابتسمت العديد من السلطات المحلية سرا في البداية عندما غادر هؤلاء المتطوعون، والعديد من مثيري الشغب أو المجرمين، إلى داعش، فإن رحيلهم أدى إلى انخفاض في الجريمة، ويأمل بعض المسؤولين، أن يزيل مصدرا محتملا للتطرف. كما أوضح المسؤولون الفرنسيون في عام 2014، «ليس من المقلق إذا ماتوا هناك - إلا إذا عادوا».

عودة الخطر

لكن هجمات باريس وبروكسل لعام 2015 كشفت عن ثغرات في شبكة مكافحة الإرهاب في أوروبا، حين لم يتم تبادل قوائم المشتبه بهم في كثير من الأحيان، واستخدمت بلدان مختلفة أنظمة مختلفة، مما أعاق عمليات البحث عن البيانات الأساسية.

حتى بالنسبة للبلدان التي تتمتع بخدمات أمنية فعالة مثل فرنسا، فإن الضعف لا يزال مرتفعا، حيث إن الجيران الأقل كفاءة مثل بلجيكا يخلقون ملاذات واقعية حيث يواجه الإرهابيون ضغوطا أقل بكثير. لم يكن لدى العديد من الدول الأوروبية قوانين تجرم المشاركة في الحروب الأجنبية نيابة عن جماعة إرهابية. أعاقت نفس القوانين القانونية الضعيفة محاكمة المقاتلين الأجانب المغادرين والعائدين. في الواقع، انتهى الأمر ببعض المقاتلين إلى الاحتجاز خارج نطاق القانون، لأن بلدانهم الأصلية كانت تفتقر إلى السلطات الجنائية المناسبة للنظر في قضاياهم.

أصبحت الدول الأوروبية أكثر عدوانية، فألقت بلجيكا القبض على العائدين من العراق وسوريا لدى عودتهم إلى البلاد وطورت مجموعة من البرامج المجتمعية لرصدهم وثنيهم عن العودة إلى العنف، كما سعت بعض الدول، ولا سيما فرنسا والمملكة المتحدة، إلى قتل مواطنيها في منطقة الحرب السورية.

العبور عبر سوريا

وظل العبور من سوريا وإليها سهلا، والذي كان جزءا من هذا بسبب السياسات المتراخية في تركيا، والتي كانت حتى عام 2015 تسامح مع تدفق الأجانب إلى سوريا كجزء من حملتها الشاملة لإسقاط الرئيس بشار الأسد من خلال دعم مجموعة من قوات المعارضة. هذا أعطى الجهاديين سهولة الوصول إلى منطقة الحرب من أوروبا والعكس بالعكس. وعندما بدأت أنقرة في عام 2015 باتخاذ إجراءات صارمة في الداخل وتأمين حدودها مع سوريا، تلقى داعش ضربة كبيرة.

بالنظر إلى دور تركيا المتزايد في سوريا في أعقاب غزوها للأراضي الكردية، فإن الدول الأوروبية ستعتمد عليها أكثر. أولا، قد تتولى تركيا السيطرة على بعض معسكرات السجون أو أن تصبح حاكما واسع النطاق لأعضاء داعش، على الرغم من أن تقارير الهروب من السجن لا تشجع هذه النتيجة. ثانيا، ستظل نقطة عبور محتملة مهمة إلى أوروبا. في كلتا الحالتين، فإن تصرفات تركيا أو عدم عملها ستشكل حجم التهديد الإرهابي لأوروبا.

كيف تواجه أوروبا داعش؟