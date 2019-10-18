ترند الموجز| لبنان تشتعل.. وحقيقة التلاعب بسن ’’راجح‘‘.. وعقوبة نارية تنتظر الزمالك.. موقف مشاركة صلاح أمام مانشستر يونايتد

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، لبنان تشتعل.. من بينها «واتساب».. بيروت تفرض رسومًا على «مكالمات الإنترنت».. والمظاهرات تجتاح الشوارع.. والحكومة تتراجع عن القرار.. وأول تعليق بشأن تطبيق القرار في مصر، وتطورات جديدة بقضية ’’شهيد الجدعنة‘‘.. حقيقة التلاعب بسن ’’راجح‘‘ لهروبه من الإعدام، وبعد قرار «الكاف» بإقامة مباراة السوبر الإفريقي في قطر.. وتظلم مرتضي منصور على القرار وإعلان انسحابه.. عقوبة نارية تنتظر الزمالك، وكلوب يناور الشياطين الحمر.. موقف مشاركة صلاح أمام مانشستر يونايتد.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

لبنان تشتعل.. من بينها «واتساب».. بيروت تفرض رسومًا على «مكالمات الإنترنت».. والمظاهرات تجتاح الشوارع.. والحكومة تتراجع عن القرار.. وأول تعليق بشأن تطبيق القرار في مصر

أشعل قرار الحكومة اللبنانية بفرض رسوم على المكالمات عبر التطبيقات الذكية الشارع اللبناني، إذ شارك الآلاف في مظاهرات بالعاصمة بيروت ومدن أخرى، لم تخل من صدامات مع الشرطة.

الغاز المسيل للدموع

واستخدمت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين الذين واصلوا المظاهرات حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، مما تسبب في حدوث إصابات وحالات إغماء.

احتجاجًا على قرار الحكومة

وجاءت المظاهرات، التي اندلعت الخميس، احتجاجا على إقرار الحكومة اللبنانية قبل أيام رسوما على المكالمات التي يجريها اللبنانيون عبر تطبيقات الهواتف الذكية، من بينها واتساب وفيسبوك ماسنجر وغيرها.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، الجمعة، أن اثنين من العمال الأجانب في لبنان لقيا حتفهما اختناقا من جراء حريق امتد إلى مبنى قريب من الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها بيروت.

تراجع حكومي

وعلى وقع المظاهرات، أعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، ليلة الجمعة، التراجع عن فرض هذه الرسوم بناء على طلب من رئيس الحكومة سعد الحريري.

الشعب يريد اسقاط النظام

وفي وسط العاصمة بيروت، كما في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى، حمل المتظاهرون أعلام لبنان ورددوا شعارات عدة، من بينها "الشعب يريد إسقاط النظام".

واتهم المشاركون في المظاهرات أركان الدولة جميعا بـ"السرقة والفساد وإبرام صفقات على حساب المواطنين". كما أقدموا على إشعال الإطارات وقطع الطرق في مناطق عدة في بيروت ومحيطها.

بداية القصة

وكان وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، قد أعلن في وقت سابق، بعد اجتماع لمجلس الوزراء الخميس، أن الحكومة أقرت فرض "20 سنتا على التخابر" على التطبيقات الخلوية، من بينها خدمة واتساب، على أن يبدأ العمل بالقرار بدءا من شهر من يناير 2020.

ومن شأن هذا القرار، وفق الجراح، أن يؤمن لخزينة الدولة مبلغا يقدر بنحو 200 مليون دولار سنويا. وتدرس الحكومة اقتراحات أخرى بينها فرض ضرائب جديدة على المحروقات، وزيادة ضريبة القيمة المضافة تدريجيا.

وأثارت هذه الضرائب موجة غضب بين اللبنانيين. وكتبت النائبة المستقلة بولا يعقوبيان في تغريدة على حسابها في تويتر: "لن يكون هنالك ليرة (ضريبة) على الواتساب، تراجعوا سريعا قبل البهدلة".

عجز وتقشف

وأضافت: "اسمعوا جيدا، الشعب لن يدفع ليرة واحدة على متنفسه الذي يشتمكم عبره".

وقرار فرض رسم على اتصالات الإنترنت، يضاف إلى سلسلة إجراءات تقشفية تتخذها الدولة اللبنانية التي تعهدت العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية وخفض العجز في الموازنة العامة مقابل الحصول على هبات وقروض بقيمة تفوق 11 مليار دولار.

وأورد صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره الخميس، أن مسؤولين منه زاروا لبنان واقترحوا على السلطات أن تشمل التدابير المالية زيادة الضريبة على القيمة المضافة وتوسيع قاعدة الضرائب وإزالة الإعفاءات، بالإضافة إلى رفع الدعم عن قطاع الكهرباء ورفع الضريبة على المحروقات.

فرض ضرائب في مصر

وفي نفس السياق، عقب الأحداث التى شهدتها دولة لبنان من تظاهرات بشأن تطبيق ضرائب على واتس آب وبعض التطبيقات، كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية لموقع "القاهرة 24"، أنه لا توجد نية لدي الحكومة بفرض ضرائب علي تطبيقات التراسل والمحادثات مثل واتس آب وماسنجر، وغيرها على غرار ما اتخذته لبنان مؤخرا من قرار فرض ضريبة.

وقال المصدر، إن اتجاه الحكومة لفرض ضرائب علي مواقع السوشيال ميديا مرتبط برسوم على قيمة “الخدمات الإعلانية” على هذه المواقع، ولم يتم دراسة فرض ضريبة على أي من تطبيقات التراسل أو تطبيقات الخدمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت VOIP.

وشهدت لبنان اليوم عدد من التظاهرات، اعتراضا علي اقتراح وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير فرض 20 سنتاً يومياً وهو ما يعادل 6 دولارات لكل مشترك شهرياً علي كل مشترك واتس آب أو التطبيقات الأخرى المماثلة التي تستخدم نظام بروتوكول الاتصالات عبر الإنترنت مجاناً مثل skype، viber، facebook call، وغيرها.

وتبعا للمصدر، فأن وزارة المالية بصدد الانتهاء قريبا من مشروع قانون جديد خاص بالضريبة على الدخل، ويشمل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، ولا تدرس فرض ضرائب جديدة علي الاتصالات في الوقت الحالي.

مضيفا أن الحكومة في أعوام سابقة درست إيقاف بعض تطبيقات المحادثات بسبب تأثيرها على إيرادات المكالمات العادية للشبكات، وذلك قبل انتشار الإنترنت موبايل، ولكنها لم تكمل هذا الإجراء بسبب الانتشار الكبير لهذه التطبيقات، بالإضافة إلي كونها تطبيقات مجانية بالكامل بحسب سياسات الشركات الأم ولا يحق لأي بلد فرض رسوم عليها.

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تطورات جديدة بقضية ’’شهيد الجدعنة‘‘.. حقيقة التلاعب بسن ’’راجح‘‘ لهروبه من الإعدام

نفى المستشار مصطفى محروس، محامي محمود البنا، المعروف إعلاميا بـ«شهيد الجدعنة»، شائعة تزوير بيانات بطاقة القاتل محمد راجح الشخصية، لتقليل عمره عامًا لكي يحاكم كحدث، ويفلت من عقوبة الإعدام.

وقال محروس، في تصريحات لبوابة "أخبار اليوم"، أن هذه المعلومات المتداولة لا أساس لها من الصحة، مطالبا وسائل الإعلام والمواطنين بتحري الدقة قبل نشر المعلومات عن القضية، وعدم الانسياق وراء بعض شائعات السوشيال ميديا.

الفتاة لم تشهد ضد محمود

وكان محروس، قد نفى في وقت سابق، شائعة شهادة روناء "الفتاة التي تسببت في الأزمة" لصالح القاتل محمد راجح.

وقال "محروس" عبر صفحته الخاصة بالفيس بوك: "ما ذكر من شهادة البنت ضد محمود كذب".

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وتعقد محكمة أحداث شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا، المعروف إعلاميا بـ "شهيد الجدعنة"، يوم الأحد المقبل، الموافق 20 أكتوبر الجاري.

الجناة يفلتون من حكم الإعدام

وفي سياق متصل، أعلن مصدر أمني بمديرية أمن المنوفية، في تصريحات لموقع "صدى البلد"، أن المتهمين في القضية، لم يتعدوا السن القانونية، حيث أنهم سيكملون عامهم الـ 18 في 11 نوفمبر المقبل، وبذلك فإنهم سيخضعون للمحاكمة وفقا لقانون الطفل وأقصى عقوبة فيه قد تصل الي 15 عاما وليس الإعدام.

وأضاف المصدر، أن المتهمين الثلاث سيتم محاكمتهم كحدث وفقا لقانون الطفل أمام محكمة جنايات الأحداث "جنح مستئانف"، مضيفا أن حساب سن المتهم يتم وفقا لوقت ارتكاب الجريمة واقصي عقوبة في قانون الطفل، السجن من 10 الي 15 عاما.

وكانت النيابة العامة، قد أعلنت التفاصيل الكاملة لواقعة مقتل محمود على يد صديقه محمد راجح، في مدينة تلا، بمحافظة المنوفية، كما أمر النائب العام، بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.

وأصدرت النيابة بيانا، السبت، قالت فيه: "أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى بإحالة محمد أشرف راجح و3 آخرين "محبوسين"، إلى المحاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل محمود محمد سعيد البنا عمدا مع سبق الإصرار والترصد فى القضية رقم 14568 جنح تلا / المنوفية لسنة 2019".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 14568 لسنة 2019 جنح، عن حقيقة الواقعة التي بدأت عندما «استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قِبَلَ إحدى الفتيات، فنشر كتابات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام) أثارت غضب المتهم، فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل التهديد، ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك مطاوي وعبوات تنفث مواد حارقة للعيون – مصنعة أساساً للدفاع عن النفس -، وحددوا يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 موعدًا لذلك».

وأكدت التحقيقات أن المتهمين محمد راجح وإسلام عواد ترصدا للمجني عليه بموضعٍ قرب شارع هندسة الري بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، وما إن ابتعد المجني عليه عن تجمع لأصدقائه حتى تكالبا عليه، فأمسكه الأول من تلابيبه مشهرا مطواة في وجهه ونفث الثاني على وجهه المادة الحارقة، وعلت أصواتهما حتى سمعها أصدقاء المجني عليه فهرعوا إليه وخلصوه من بين يديه، ليركض محاولًا الهرب؛ فتبعه المتهمان حتى التقاه المتهم الثالث: مصطفى الميهي، وأشهر مطواة في وجهه أعاقت هربه وتمكن على إثرها من استيقافه، ليعاجله المتهم الأول بضربة بوجنته اليمنى أتبعها بطعنة بأعلى فخذه الأيسر، وذلك بعدما منعوا أصدقاءه من نجدته مستخدمين المادة الحارقة، ليتركوه مثخناً بجراحه، فنقله الأهالي إلى مشفى تلا المركزي، بينما هرب المتهم الأول على دراجة آلية قادها المتهم الرابع: إسلام إسماعيل.

وانتقلت النيابة العامة إلى المستشفى وناظرت جثمان المجني عليه، كما سألت شهود الواقعة، وأصدرت قرارها بإجراء الصفة التشريحية لجثمان المجني عليه، وبالتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة بمكان الواقعة، واطلعت على محتوى الرسائل التي تبادلها المتهم الأول والمجني عليه.

وأظهرت مناظرة النيابة العامة للمجني عليه إصابته إصابتين إحداهما بوجهه والأخرى بأعلى فخذه، وأجمع شهود الواقعة على أن سبب الإصابتين ضربة وطعنة من المتهم الأول للمجني عليه، وأكد أطباء مصلحة الطب الشرعي أن الطعنة التي أصابت فخذ المجني عليه الأيسر هي التي تسببت في وفاته وأنها جائزة الحدوث من مطواة وكالتصوير الذي أجمع عليه الشهود، وشاهدت النيابة العامة بتسجيلات آلات المراقبة وقوع الشجار مع المجني عليه وسط حشدٍ من الفتيان ثم تقهقره ومحاولة هربه ولحاق آخرين به ثم ظهوره بمشهدٍ ثانٍ وآخر يحاول الإمساك به، وبمشهدٍ أخير والدم يسيل من رجله اليسرى، كما اطلعت على رسائل من المتهم إلى المجني عليه سبقت الواقعة تضمنت تهديداً ووعيداً له بإيذائه بدنياً».

وأكدت أقوال متهمين إشهار المتهم الأول مطواة قرن غزال في وجه المجني عليه، ونفث المتهم الثالث المادة الحارقة في وجوه من هبوا لنجدته، بينما قرر متهمان أن المتهم محمد راجح طعن المجني عليه برجله اليسرى.

وكانت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية، قد تمكنت من ضبط المتهمين بقتل محمود البنا.

وضبطت قوات الأمن محمد أشرف راجح المتهم الرئيسي في قتل "محمود"، ومساعديه كل من إسلام عواد 17 عاما، مصطفى محمد 17 عاما ومقيمان جميعا بمدينة تلا.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بقيام محمد أشرف راجح بقتل المجنى عليه بسبب خلافات على مغازلة فتاة، وقررت النيابة، حبسهم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى قيام الجاني بالتحرش بفتاة، مما دفع المجني عليه للتدخل، للدفاع عنها، ومن ثم قام "راجح" بطعن "محمود" طعنات متتالية نافذة فى البطن والرقبة، وتوفي على إثرها.

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وكشف "مصراوي"، تفاصيل الواقعة، حيث تبين أنه أثناء خروج المجني عليه من حصة للدرس الخصوصي، حاول معاتبة الجاني على قيامه بمعاكسة الفتيات زميلاته في الشارع، وحاول ثنيه عما يفعله، قائلا: "عيب تعاكس زميلاتي أنت جامعي".

وتصدر هاشتاج "#راجح_قاتل"، تريند موقه التواصل، الاجتماعي، تويتر، خلال الساعات الماضية، وطالب رواد السوشيال ميديا بإعدام القاتل، وعودة حق الشاب الذي دفع حياته ثمنا للشهامة والجدعنة.

وفي جنازة مهيبة، شيّع أهالي مدينة تلا، الخميس الماضي، جثمان محمود، وسط حالة من الحزن والغضب، بعد مقتل الشاب، وطالبوا بتطبيق القصاص العادل، لعودة حق الراحل.

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بعد قرار «الكاف» بإقامة مباراة السوبر الإفريقي في قطر.. وتظلم مرتضي منصور على القرار وإعلان انسحابه.. عقوبة نارية تنتظر الزمالك

حالة من الغضب والترقب انتابت الكرة المصرية بصفة عامة ونادي الزمالك بصفة خاصة بعد إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف عن مكان إقامة مباراة نادي الزمالك المصري ونادي الترجي التونسي خلال لقاء السوبر الأفريقي، خصوصاً بعدما نجح نادي الترجي التونسي بحصد دوري أبطال أفريقيا، وحصول الزمالك على للكونفدرالية على حساب نادي نهضة بركان.

الاتحاد الإفريقي

وأعلن عضو لجنة المسابقات ونائب رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم شيهو ديكو خلال تصريحات صحفية له، “أنه من المعروف أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف يمتلك عقداً مع الدولة القطرية من أجل إقامة السوبر الإفريقي لمدة 3 مواسم.

توقيت المباراة

وأضاف، “ننتظر فقط الحصول على الموافقة على التاريخ، وعلى توقيت المباراة من المسؤولين بالدولة القطرية من أجل إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين نادي الزمالك المصري ونادي الترجي التونسي هناك بحسب العقد المبرم بين الكاف وبين المسؤولين بدولة قطر.

السوبر الإفريقي

ويجدر هنا الإشارة إلى أن السوبر الإفريقي خلال العام السابق قد أقيمت بقطر بين نادي الترجي التونسي، وبين نادي الرجاء المغربي، وقد نجح نادي الرجاء المغربي في الفوز على بطل تونس بنتيجة 2/ 1.

نادي الزمالك

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، على تقديم تظلم رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، من قراره بإقامة مباراة السوبر الأفريقي والتي يعدج طرفها الثاني مع الترجي التونسي في قطر.

وقال مصدر داخل القلعة البيضاء لموقع "الوطن سبورت"، إنه من المتوقع أن يتخذ النادي قراررسميا في هذا الشأن مساء اليوم، بعد حديث بعض أعضاء "كاف" على اتفاق يقضي بإقامة مباراة السوبر الأفريقي في قطر، وفقا للعقد المبرم بين الدوحة والاتحاد لمدة 3 مواسم، أقيمت بموجبه نسخة الموسم الماضي بين الترجي والرجاء المغربي.

بطل الكونفدرالية الإفريقية

وأكد، أن بطل الكونفدرالية الأفريقية سيطالب من خلال هذا "تظلمه" بنقل المباراة إلى بلد آخر، بسبب الخلافات بين مصر وقطر مؤخرا.

كاف يؤكد إقامة السوبر الأفريقي في قطر

وقال شيهو ديكو، عضو لجنة المسابقات بـ"كاف"، قال في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت"، في وقت سابق: "من المعروف أن الاتحاد الأفريقي يمتلك عقدا مع قطر لإقامة السوبر الأفريقي لمدة 3 مواسم هناك، ننتظر فقط الموافقة على التاريخ وتوقيت المباراة من المسؤولين في الدوحة، لأجل إقامة السوبر بين الزمالك والترجي هناك، وذلك حسب العقد المبرم بين الطرفين".

انسحاب الزمالك من مباراة السوبر الإفريقي

وأعلن رئيس الزمالك خلال وقت سابق عن انسحابه الفريق من المشاركة بمباراة كأس السوبر الأفريقي، والتي كان من المقرر أن يتم إقامتها أحد أيام الموافقة 16، أو 17، أو 18 من شهر سبتمبر السابق، وقد تم تأجيل المباراة لوقت آخر لاحق تبعاً للبيان الرسمي الصادر من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

عقوبة كارثية

وينتظر نادي الزمالك توقيع عقوبة كارثية عليه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حال انسحابه من بطولة كأس السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.

وكشف مصدر بالكاف، عن عقوبة كبرى تنتظر الزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي، حيث سيتعرض لعقوبة مالية كبيرة قد تصل إلى 5 ملايين دولار، لكن لن يتم حرمانه من المشاركة في البطولات الأفريقية".

وأضاف: "في حالة انسحاب الزمالك من السوبر الأفريقي، سيضطر الكاف إلى الإستعانة بفريق نهضة بركان المغربي وصيف بطل الكونفدرالية، لإنقاذ البطولة من الإلغاء، وتجنب خسائر مالية فادحة".

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كلوب يناور الشياطين الحمر.. موقف مشاركة صلاح أمام مانشستر يونايتد

أثار المدير الفني لليفربول، يورجن كلوب، الغموض حول مشاركة النجم المصري، محمد صلاح في قمة مانشستر يونايتد، الأحد.

ويستضيف مانشستر يونايتد، نظيره ليفربول، على ملعب أولد ترافورد، في الخامسة والنصف مساء الأحد 20 أكتوبر، في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلق كلوب، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، الجمعة، على موقف صلاح من المشاركة، قائلا: "علينا أن ننتظر ونرى، مازال لدينا حصتان تدريبيتان ثم نقرر بعدها، لاشىء مؤكد بعد".

ورفض كلوب حسم موقف مشاركة صلاح من عدمه، كنوع من المناورة مع مانشستر يونايتد، حيث أن التقارير أكدت عودة اللاعب لتدريبات فريقه، بعدما تعرض للإصابة في الجولة الماضية أمام ليستر سيتي، وهو ما يعني جاهزية الفرعون للقمة.

وكان صلاح قد تعرض لتدخل عنيف من لاعب ليستر حمزة تشودري، في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي جمعهما الأسبوع قبل الماضي، لم يستطع بعدها إكمال المباراة، ليشارك لالانا بدلاً منه.

وكشف ليفربول أن اللاعب أصيب بكدمة في الأنكل، وسيغيب عن الملاعب لمدة أسبوع يعود بعدها للتدريبات بشكل طبيعي مع فريقه ليفربول.

ولحسن حظ صلاح أن الدوري الإنجليزي توقف الأسبوع الماضي، نظرا للتوقف الدولي للمنتخبات، مما أتاح فرصة لتعافيه.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه في الجولة الماضية على ليستر سيتي بهدفين لهدف.

فيما يدخل مانشستر اللقاء متأثرا بخسارته في الجولة الماضية أمام نيوكاسل، بهدف دون رد.

ويحتل ليفربول المركز الأول في الدوري برصيد 24 نقطة، بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، فيما يأتي مان يونايتد في المركز الـ12 بـ9 نقاط.

تشكيل ليفربول

ومن المتوقع أن يبدأ كلوب للريدز بتشكيل مكون من:

الحارس: أدريان

الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ماتيب- أليكساندر آرنولد

الوسط: ويجنالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

الهجوم: روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح- ماني

تشكيل مانشستر يونايتد

في حراسة المرمى : دي خيا

في خط الدفاع :لوك شاو– بيساكا – هاري ماجواير – توانزيبي

في خط الوسط : نيمانيا ماتيتش – بيريرا – ماكتوميناي

في خط الهجوم : جيمس – راشفورد – خوان ماتا.

القناة الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناة beIN SPORTS HD 2

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