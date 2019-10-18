رئيس المجلس الأوروبي يهاجم اتفاق وقف إطلاق النار شمال شرقي سوريا

أعرب رئيس ​المجلس الأوروبي​، ​دونالد توسك​، عن "خيبة أمل ​الاتحاد الأوروبي​ إزاء الاتفاق المبرم أمس بين ​واشنطن​ وأنقرة على تعليق الهجوم التركي على المقاتلين ​الأكراد​ شمال شرقي ​سوريا​"، مشيراً إلى "إنهم يسمون ذلك وقفا ل​إطلاق النار​، لكنه ليس ما كنا نتوقعه. في الواقع، هذا ليس وقفا لإطلاق النار بل طلب استسلام موجه إلى الأكراد". ودعا ​تركيا​ إلى "وقف عمليتها العسكرية فورا وسحب قواتها واحترام القانون الدولي".

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