مسؤول ايراني: طهران تدرس خطوتها الرابعة لخفض تعهداتها النووية

أكد رئيس مكتب الرئاسة ال​ايران​ية ​محمود واعظي​ أن "الخطوة الرابعة في خفض تعهدات ايران النووية، قيد الدراسة في اللجنة المعنية مع الاخذ بنظر الاعتبار مختلف الجوانب لتنفيذها"، مشيراً إلى ان "اجراءات الطرف الآخر بعد تنفيذ الخطوة الثالثة من خفض ​إيران​ لتعهداتها النووية باتت قيد التقييم من قبل اللجنة المعنية بهذا الشأن".

ولفت إلى انه "في حال عدم تلبية الطرف الآخر لمطالب ايران، ستقوم ​الجمهورية​ الإسلامية بتنفيذ خطوتها الرابعة في تقليص التزاماتها النووية"، مؤكداً أن "إيران تتوقع من الأطراف الأخرى للاتفاق النووي لا سيما الدول الأوروبية، اتخاذ خطوات عملية فيما يخص تنفيذ الاتفاق".

واضاف "من الطبيعي ان تتخذ إيران الاجراءات اللازمة لتنفيذ خطوتها الرابعة في خفض التزاماتها ب​الاتفاق النووي​ في حال عدم تنفيذ الأطراف الأخرى في مجموعة 4+1 لا سيما الدول الأوروبية تعهداتها بالاتفاق".