أميركا تمدد إعفاء للعراق لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران

اشارت ​وزارة الخارجية الأميركية​ الى إنها مددت إعفاء من العقوبات بما يسمح للعراق بأن يستمر في استيراد ​الغاز​ والكهرباء من ​إيران​ لمدة 120 يوما.

واوضحت وزارة الخارجية في بيان، ان "الإعفاء يضمن أن يكون بمقدور ​العراق​ تلبية حاجاته من ​الطاقة​ في الأجل ​القصير​ بينما يتخذ خطوات لتقليل اعتماده على واردات الطاقة الإيرانية، نحن على تواصل منتظم مع ​الحكومة العراقية​ لدعم إجراءات لتحسين استقلالية العراق في الطاقة".

وقال وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب الشهر الماضي إن العراق لديه الآن قدرات لتوليد 18 ألف ميغاوات ارتفاعا من 12 ألف إلى 15 ألف ميغاوات العام الماضي، لكنها ما زالت أقل من ذورة الطلب الذي قد يصل إلى حوالي 25 ألف ميجاوات ويرتفع كل عام.

وأضاف أن ​قطاع الكهرباء​ بحاجة إلى استثمارات لا تقل عن 30 مليار ​دولار​ لتطوير الشبكة التي عمرها 50 عاما وفقدت 25 بالمئة من قدراتها.