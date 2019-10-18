النشرة: قوة كبيرة من الجيش اللبناني تدخل الآن إلى سجن زحلة

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة بأنّ "قوّة كبيرة من ​الجيش اللبناني​ تمّ استقدامها، تدخل الآن إلى ​سجن زحلة​". وكان قد ذكر في وقت سابق، أنّ "انتفاضة حدثت في صفوف المساجين في ​سجن زحلة​، والمساجين يعملون على تكسير الأبواب، وسط أعمال شغب داخل السجن.".

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