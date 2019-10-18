رد رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ على كلمة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، قائلا: " لم تقنع أحداً، محاولة لتبرير نفسه دون تقديم حلول الناس لن تقتنع دون قرارات جدية".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب ردا على كلمة الحريري: محاولة لتبرير نفسه دون تقديم حلول الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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