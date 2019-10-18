جمعية تجار زحلة: المؤسسات أقفلت أبوابها بأسواق زحلة رفضا لوجع المواطنين

شدّدت الهيئة الإدارية ل​جمعية تجار زحلة​، عقب اجتماع استثنائي عقدته برئاسة رئيس الهيئة ​زياد سعادة​، وذلك لمتابعة الإحتجاجات الشعبيّة، على أنّ "المطالب الاجتماعيّة المحقّة والأزمات الاقتصاديّة المتتالية ألقت بثقلها على شرائح المجتمع كافّة".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "مواكبةً للاحتجاجات الشعبية في المناطق اللبنانية كافّة ولاسيما في ​مدينة زحلة​، أقفلت المؤسسات التجارية أبوابها في أسواق زحلة، وذلك تعبيرًا ورفضًا للوجع الّذي يعاني منه الجميع، والّذي كنّا قد حذّرنا منه سابقًا". وناشدت جميع المعنيّين "اتخاذ القرارات المناسبة والشجاعة قبل الانهيار الشامل، والارتقاء بالقيم الوطنيّة والإنسانيّة على كلّ الحسابات الخاصة والضيّقة".

وطالبت الهيئة، "أهلنا، المحافظة على الاستقرار العام وعلى سلميّة وحضاريّة الحراك".