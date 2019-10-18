أبو جمرة: هذا عهد هدم وتعتير ويجب استقالة رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب

ركّز رئيس "التيار المستقل" ​عصام أبو جمرة​، على أنّ "لأنّ العهد لم يكن عهد إصلاح وتغيير، لقد أثبت أنّه عهد هدم وتعتير ويجب عزله. لذلك استقالة الحكومة فقط لا تنفع".

وأكّد في تصريح "وجوب استقالة رئيس الجمهورية والحكومة و​مجلس النواب​، وتسليم الحكم لحكومة عسكريّة انتقاليّة، حتّى تحقّق الاستقرار والأمن والازدهار؛ وتسلّم بعدها الحكم لشرعيّة منتخبة".