حمدان: دعوا اللبنانيين يقودون "انتفاضة الليل الساطع" في ست الدنيا بيروت

اعتبر العميد المتقاعد مصطفى حمدان عبر مواقع التواصل الاجتماعي" ان بداية ظهور الاستعراضات الإعلامية الشخصانية لبعض الوصوليين على شاشات التلفزة في محاولة منها لطرح نفسها كبديل عن الطغمة السياسية الفاسدة والمفسدة، تُجهِض الى حد بعيد نضال اللبنانيين في كافة المناطق اللبنانية الذين خرجوا دون عنوان سياسي ضيق او بتوجيه من تحركات او منظمات او غيرها، فأكدت هذه الجماهير أن ​الشعب اللبناني​ هو المعلم والقائد".

وطلب حمدان ان يدعوا اللبنانيين يقودون هذه الانتفاضة، "انتفاضة الليل الساطع في ست الدنيا ​بيروت​" وهو القادر على صنع تاريخنا ومستقبلنا.

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