قاطيشا: يجب أن يعترف الجميع بأن "العهد" الحالي هو الذي فَشِل

رأى عضو تكتّل "​الجمهورية القوية​" النائب ​وهبة قاطيشا​ أن "المشكلة لا تقتصر على ​الحكومة​ وإسقاطها فقط، ولا على ما إذا كان لا يمكنها أن تُكمل طريقها كما يقول الواقع، بالفعل".

واعتبر في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" أنه "يجب أن يعترف الجميع بأن "العهد" الحالي هو الذي فَشِل، وهنا تكمن المشكلة الأساسية. هذا العهد فَشِل، وعليه أن يرى ماذا يتوجّب عليه هو أن يقوم به".

وشدّد قاطيشا على أن "إحداث تغيير حكومي يبقى غير كافٍ بحدّ ذاته، لأن الأساس يكمُن في كيفية تغيير نهج "العهد" في العمق، ومن الألف الى الياء". ولفت الى أن "الحلّ بأن يتمّ تغيير المستشارين والمحيطين ب​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، الذين يعتمد عليهم في أعماله. بالإضافة الى تشكيل حكومة إخصائيين لا حكومة سياسيين و"أكَلَة جبنة".

وأضاف قاطيشا: "تطرح ​القوات اللبنانية​" مسألة الذهاب الى حكومة تكنوقراط منذ وقت طويل، ولكن لا أحد أخذ بنصيحتنا. فهذا النوع من الحكومات يُمكنه أن يعمل على المشاكل التي يمرّ بها البلد".