شربل نحاس للحريري: قل انا عاجز وأتحمل مسؤولية عجزي

لفت الوزير السابق شربل نحاس في تصريح من ساحة رياض الصلح إلى انه "علينا ان نفهم ان السياسة مسؤولية"، معتبرا ان "المجتمع مهدد بالافلاس والهجرة وبأعمال حربية، وبالتالي نحن بحاجة إلى دولة مدنية وليس ائتلاف زعماء حرب".
وعن الكلمة المرتقبة لرئيس الحكومة سعد الحريري، اعتبر نحاس أن "الحريري مسكين، نحن ليس لدينا حكومة بل زعماء حرب وطوائف". وتوجه إلى الحريري قائلا: "قل انا عاجز وأتحمل مسؤولية عجزي".
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