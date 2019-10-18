شربل نحاس للحريري: قل انا عاجز وأتحمل مسؤولية عجزي

لفت الوزير السابق ​شربل نحاس​ في تصريح من ​ساحة رياض الصلح​ إلى انه "علينا ان نفهم ان ال​سياسة​ مسؤولية"، معتبرا ان "المجتمع مهدد بالافلاس و​الهجرة​ وبأعمال حربية، وبالتالي نحن بحاجة إلى دولة مدنية وليس ائتلاف زعماء حرب".

وعن الكلمة المرتقبة لرئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، اعتبر نحاس أن "الحريري مسكين، نحن ليس لدينا حكومة بل زعماء حرب وطوائف". وتوجه إلى الحريري قائلا: "قل انا عاجز وأتحمل مسؤولية عجزي".