وقع اشكال منذ قليل بين ​القوى الامنية​ والمحتجين في ​ساحة رياض الصلح​، حيث يرمي بعض المتظاهرين قناني ​المياه​، المفرقعات وقنابل المولوتوف على العسكريين. ويردد المتظاهرون هتافات من بينها "الشعب يريد اسقاط النظام".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اشكال في ساحة رياض الصلح بين القوى الامنية والمحتجين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.