مكتب شهيب: اقفال المدارس الرسمية والخاصة والجامعات يوم غد

أعلن المكتب الإعلامي لوزير التربية ​أكرم شهيب​ أنه "تقفل ​المدارس الرسمية​ والخاصة و​الجامعات​ يوم السبت الواقع فيه 19تشرين الأول بسبب الأوضاع الراهنة في البلاد".

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