اصابة احد المحتجين بحروق طفيفة اثر اشعال الاطارات في بعلبك

أضرم محتجون النيران بالإطارات خلسة، أثناء الاعتصام في ساحة سراي بعلبك، مما أدى الى إصابة الناشط الاجتماعي ط. ج. بحروق طفيفة نتيجة اشتعال بنطاله، وحالت سرعة تدخل المحتجين الموجودين بقربه دون إصابته بحروق بالغة.
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