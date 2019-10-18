اصابة احد المحتجين بحروق طفيفة اثر اشعال الاطارات في بعلبك

أضرم محتجون النيران بالإطارات خلسة، أثناء الاعتصام في ساحة ​سراي بعلبك​، مما أدى الى إصابة الناشط الاجتماعي ط. ج. بحروق طفيفة نتيجة اشتعال بنطاله، وحالت سرعة تدخل المحتجين الموجودين بقربه دون إصابته بحروق بالغة.

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