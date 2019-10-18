الجيش يلقي القبض على أحد مرافقي مصباح الأحدب

ألقى ​الجيش اللبناني​ القبض على أحد مرافقي النائب السابق ​مصباح الأحدب​ الذي تسبب بالإشكال في ​ساحة النور​ في ​طرابلس​. يذكر ان 7 أشخاص أصيبوا أحدهم في حالة خطرة في ​اطلاق نار​ من قبل مرافقي الأحدب في ساحة النور بعدما طرده المتظاهرون رافضين ان ينضم إليهم.

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