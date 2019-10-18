النشرة: المصارف ستغلق أبوابها يوم غد السبت

علمت "​الخليج 365​" أن "​المصارف​ ستغلق أبوابها يوم غد السبت"، بعد أن أغلقت أبوابها اليوم أيضاً. ويشهد لبنان منذ مساء امس وحتى الساعة تظاهرات شعبية وقطع طرقات في عدد من المناطق احتجاجًا على تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد وذلك على خلفية الاقتراح الذي تقدم به وزير الاتصالات محمد شقير بوضع ضريبة على مكالمات الواتساب.

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