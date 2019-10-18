فرنسا تحبطت هجوما جويا على غرار 11 سبتمبر

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

ألقت أجهزة المخابرات الفرنسية، مساء أمس، القبض على رجل بتهمة التخطيط لشن هجوم جوي على غرار الهجمات التي نفذت بطائرات على مركز التجارة العالمي في نيويورك، في 11 سبتمبر عام 2001، حسبما قال كريستوف كاستانير، وزير الداخلية الفرنسي.

وقال "كاستانير"، لتليفزيون فرنسا 2 "قبل ذلك الهجوم مباشرة، كانت هناك 60 محاولة شروع في هجمات منذ عام 2013"، وفقًا لسبوتنيك.

وأضاف وزير الداخلية الفرنسي أن أجهزة المخابرات ألقت القبض على شخص استلهم أحداث 11 سبتمبر والطائرات التي دمرت برجي مركز التجارة العالمي.