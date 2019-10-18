شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى البرلمان" تُشيد بتفعيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور وتطبيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالتزام الحكومة بتفعيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بالدولة، وبما أعلنته وزارة المالية، بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالصناديق الخاصة.

وقالت "درويش"، فى تصريحات لها، إن وارة المالية أصدرت القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، على ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، بتحديد حد أدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها في أول يوليو 2019، ثم أصدرت منشورًا عامًا رقم 11 لسنة 2019، فى استجابة سريعة لشكاوى بعض الموظفين التي أيدتها طلبات إحاطة من أعضاء مجلس النواب، من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

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وأشارت إلى أن هذا القرار سيكون بداية حياة جديدة حقيقية لحل مشكلة المعينين على الصناديق الخاصة، لأنه سيغير من حياتهم خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من التطور الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق المساواة في شتى المجالات بالمجتمع.

ولفت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن هذا القرار ملزم بتطبيق بفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيها، مضيفة أن هذا القرار يعتبر من آثار الاصلاح الاقتصادى التى تقوم بها الحكومة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.