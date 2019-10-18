شكرا لقرائتكم خبر عن "إكسترا نيوز": الحكومة التركية تحجز على أراضيى 2000 فلاح لعجزهم عن دفع فواتير الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا حول إقدام السلطات التركية على الحجز على أراضي الفلاحين لعجزهم عن دفع فواتير الكهرباء.
وقالت القناة في تقريرها، إن تركيا حجزت على أراضى ما يقرب من 2000 مزارع بعد عدم قدرتهم على دفع فواتير الكهرباء المستخدمة في رى الأراضى الزراعية.
وقالت القناة ،إن نائب تركى معارض في البرلمان التركى وجه بسؤال إلى وزير الطاقة والموارد الطبيعية حول ديون هؤلاء المزارعين ، والطاقة المستخدمة في رى تلك الأراضى.
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