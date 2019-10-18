بوعشرين: العفو عن هاجر خطوة إنسانية حكيمة..أتمنى توسيعها لتعم الفرحة

عبر الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة “أخبار اليوم” و”موقع اليوم 24″، عن سعادته بالعفو الملكي الصادر الأربعاء الماضي، في حق الصحافية هاجر الريسوني وخطبيها السوداني رفعت الأمين، بالإضافة إلى الطبيب محمد جمال بلقزيز ومساعديه.

المحامي عبد المولى المروري، إثر زيارته لموكله توفيق بوعشرين، أكد أن هذا الأخير قد عبر عن “سعادته وفرحته، مثل جميع المغاربة في ربوع الوطن وخارجه، بالعفو الملكي الكريم الذي شمل هاجر الريسوني وخطيبها والطبيب وفريقه”، معتبرا هذا العفو “خطوة إنسانية حكيمة من أجل تصحيح الأخطاء التي عرفها الملف”.

وأضاف بوعشرين، وفق ما نقل محاميه، بأن من شأن ذلك “إعطاء صورة حقوقية تشرف وجه المغرب داخليا وأمام المنتظم الدولي، متمنيا توسيع هذا العفو ليشمل معتقلين آخرين على خلفية ملفات اجتماعية أو سياسية، حتى تعم الفرحة والبهجة عموم الشعب المغربي”.

وكان المتابعون بالملف قد عانقوا مساء أول أمس الأربعاء، الحرية بعد صدور العفو الملكي عنهم، والذي تم الإعلان عنه في بلاغ لوزارة العدل، ولاقى ترحيبا واسعا وطنيا ودوليا.