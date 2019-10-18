مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي ينطلق في ثاني دوراته.. تكريمات لمغاربة وأجانب و71 فيلما مشاركا – فيديو

تفتتح، اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الدارالبيضاء للفيلم العربي، بمشاركة 71 فيلما طويلا، وقصيرا، سواء في المسابقة الرسمية، أو في عروض البانوراما، إضافة إلى تكريم نجوم مغاربة، وأجانب.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان، في ندوة صحفية، أمس الخميس، أن الحدث المستمر إلى غاية 25 أكتوبر الجاري، سيكرم عددا من الممثلين في مقدمتهم النجم السوري، دريد لحام، والفنان المصري، هاني رمزي، وداوود حسين من الكويت، وعزيز داداس، وزهور السليماني، والمخرج محمد عبد الرحمان التازي من المغرب، وسعيد حامد من مصر.

وكشفت رئيسة المهرجان “فاطمة النوالي أزر”، أن الدورة الثانية من المهرجان، ستشهد تنظيم ندوتين: الأولى حول موضوع ” الكوميديا السياسية في السينما العربية”، والثانية تحت عنوان “الإنتاج العربي المشترك بين الحلم والواقع”.

كما سيعرف المهرجان تنظيم ورشتين متخصصتين، وهي ورشة السيناريو من تأطير السيناريست، ورئيس مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، محمد عبد الخالق، وورشة التمثيل من تأطير الممثل، والسيناريست زكريا قاسي لحلو. إضافة إلى تنشيط محاضرات موضوعاتية على شكل ماستر كلاس، وهي حصص يومية على امتداد فترة المهرجان، يؤطرها عدد من صناع السينما، وسيشرف عليها كل من خيري بشارة، وأحمد راشدي، وأحمد بولان، وسعيد حامد.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن مهمة رئاسة تحكيم لجنة مسابقة الأفلام الطويلة ستوكل إلى المخرج المغربي، محمد عبد الرحمان التازي، وعضوية كل من الممثل المصري فتحي عبد الوهاب، والمخرج العراقي قاسم حول، والناقد السينمائي الكويتي عبد الستار ناجي، والممثلة التونسية سهير بن عمارة.

وفي تصريحها لـ”اليوم24″، قالت مديرة المهرجان إن الطموح الحالي للمشرفين على هذا الحدث، هو كسب مكانة بين كبار المهرجانات العربية، وتوسيع نطاق الأنشطة الموجهة إلى الشباب من أجل جعلها مستمرة، طوال السنة.

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وأكدت مديرة المهرجان أن الجهات المختصة يلزمها تقديم المساعدة لهذا الحدث، موضحة أنها ستواصل طرق جميع الأبواب الممكنة لإقناع المسؤولين بمشروع المهرجان، ورغبته في تحسين الشأن الثقافي، في إشارة إلى وجود عراقيل متعلقة بالدعم .

وبخصوص أفلام الدورة الثانية من المهرجان، تشارك في مسابقة الأفلام الطويلة، مجموعة من الأعمال هي: “جمال عفينة ” للمخرج ياسين ماركو موروكو من المغرب، و“لعزيزة” للمخرج محسن البصري من المغرب، و”الطريق المستقيم” للمخرج عكاشة تويتة من الجزائر، و”سامحني” للمخرجة نجوى سلامة من تونس، و”يوم وليلة” للمخرج أيمن مكرم من مصر، و”زيانة” للمخرج خالد الزدجالي من سلطنة عمان، والاعتراف” للمخرج باسل الخطيب من سوريا، و”يارا “للمخرج عباس فاضل من لبنان / العراق، و”عشرة أيام قبل الزفة” للمخرج عمرو جمال من اليمن، و”إن بارادوكس “in paradox” للمخرج حمد الصراف من الكويت، و”المسافة صفر” للمخرج عبد العزيز الشلاحي من السعودية.

وبخصوص مسابقة الأفلام القصيرة، يترأس لجنة التحكيم المخرج السوداني سعيد حامد، وسيحضر إلى جانبه كأعضاء كل من الممثلة المغربية، جليلة التلمسي، والإعلامي السوري حسام الدين نصر.

وتشارك في مسابقة الأفلام القصيرة، أفلام: “طيف الزمكان”، و”400 ورقة” من المغرب، و”آخر عيطة”، و”برمودا” من الجزائر، و”الحبل السيري”، وجدايل”، وجوري” من سوريا، و”عبور” من البحرين، و”عمى الألوان”، و”ماتعلاش عن الجانب”، من مصر، و”غزال”، و”ابن الرقاصة”، و”قهوة مرة” من لبنان، و”شعر قصة عشت” من السعودية، و”ليمون”، من الإمارات”، وأنفاس أخيرة” من العراق، وليلة خميس نجوم من “جانفيي” من تونس.