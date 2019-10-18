طنجة…عامل بناء يلقى حتفه بعد سقوطه من علو مرتفع لعمارة سكنية

لقي عامل بناء مصرعه اليوم الجمعة، بطنجة، بعد سقوطه من علو مرتفع خلال قيامه بتبليط واجهة عمارة للسكن الاقتصادي، متواجدة في حي مسنانة.

وكشف شهود عيان ل”اليوم 24″ أن العامل في عقده الرابع، كان يقوم بعملية تبليط، قبل أن تنزلق إحدى قدميه من على رافعة خاصة بالتبليط، حيث سقط من الطابق الثامن بسبب عدم ارتدائه لحزام السلامة.

وحلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، ونقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس، فيما فتحت المصالح المختصة تحقيقا في الموضوع، لمعرفة ظروف وملابسات الحادثة.