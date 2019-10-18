أبناء سخنين يحقق فوزا ثانيا متتاليا في الدوري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق اتحاد أبناء سخنين فوزا ثانيا على التوالي على حساب هبوعيل رمات غان بنتيجة هدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة التاسعة من دوري الدرجة الممتازة.

واستضاف الفريق السخنيني المباراة على أرضية ملعبه "الدوحة"، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، حيث وصل الفريق السخنيني لفرص تهديفية عديدة إلا أن الحظ لم يحالفه في ترجمتها إلى أهداف.

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وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 51 افتتح اللاعب، مهران راضي، باب التسجيل لصالح أصحاب الأرض، ثم في الدقيقة 59 حسم اللاعب، أسامة خلايلة، المباراة بهدف ثان للفريق السخنيني.

وبهذا الفوز رفع اتحاد أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 13 نقطة وهو يحتل المركز السابع بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل الفريق السخنيني في مباراته المقبلة ضيفا على بيتار تل أبيب بات يام يوم الجمعة القادم.