مقتل متظاهر؛ باسيل يخوّف... والتظاهرات تعمّ مدنا لبنانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استثنى وزير الخارجيّة اللبناني وصهر الرئيس ورئيس "التيار الوطني الحرّ"، جبران باسيل، نفسه من التظاهرات العارمة التي تشهدها مدن لبنانيّة، إلا أنه أطلق مبادرة من 12 نقطة "لحلّ الأزمة"، رغم تخويفه اللبنانيين من "الجوع"، والتصادم الذي سيؤدي إليه.

وفي طرابلس، شماليّ البلاد، قتل متظاهر وأصيب 5 آخرون برصاص مرافقي نائب سابق في البرلمان اللبناني.

وتتواصل الاحتجاجات داخل مدن لبنانيّة عدّة، وخصوصًا في بيروت، التي تشهد تظاهرات في أكثر من موقع، خصوصًا في ساحة الشهداء وأمام السراي الحكومي، حيث قابل المتظاهرون خطاب باسيل بالهتاف ضدّه.

وخلال كلمة له من قصر بعبدا الرئاسي، حرّض باسيل ضدّ المتظاهرين وحرّض من "طابور خامس"، وقال "ما يحدث في لبنان ليس موجّهًا ضدّنا، وهناك إصلاحات دعا لها الرئيس ميشال عون"، وكرّر تحذيره مما سماها "فوضى" وأن "الإصلاح لن يتحقّق حين يضيع البلد".

وأضاف باسيل في خطابه أنّ "البديل عن الحكومة الحالية ضبابي وقد يكون أسوأ بكثير من الوضع الحالي وعدم وجود حكومة هو الأسوأ"، رغم ما أشارت إليه وسائل إعلام لبنانيّة عن نيّة رئيس الحكومة، سعد الحريري، إعلان استقالته في خطاب له مقرّرٍ عند السادسة من مساء الجمعة.

واستغلّ باسيل الأوضاع الاقتصاديّة الحاليّة، وقال "ما لا نتخيل حصوله هو الفوضى والفتنة وتذكروا أن هناك طابورا خامسا ’معلومًا مجهولا’ يريد افتعال المشاكل والتخريب وهنا الآتي أعظم بكثير، لأننا نكون وصلنا إلى الوضع المالي وتنهار الليرة والناس لا تعود تجد أموالها وعندها الكارثة الأكبر، فنتحول من الفوضى إلى الجوع وتصطدم الناس ببعضها".

متظاهرون يقتربون من القصر الجمهوري

ارتفعت الجمعة، حدة التظاهرات الاحتجاجية التي تعمّ لبنان لليوم الثاني على التوالي، ووصل محتجون للمرة الأولى منذ سنوات إلى المدخل المؤدي إلى قصر بعبدا الرئاسي في ظل إجراءات أمنية مشددة.

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ووصل عشرات المحتجين إلى المدخل المؤدي للقصر الرئاسي شرقي بيروت، مطالبين باستقالة الحكومة وإسقاط النظام، فيما حاصرتهم القوى الأمنية ومنعت تقدمهم، كما منعت السيارات من الاقتراب.

وهذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها هذه النقطة احتجاجات منذ أزمة النفايات عام 2015 والتي شهدت البلاد حينها تظاهرات حاشدة.

ويشهد لبنان من شماله إلى جنوبه ومن غربه إلى شرقه تظاهرات حاشدة، وقطع للطرقات الرئيسية لا سيما الطريق السريع الساحلي والطريق الدولي مع سوريا والطريق المؤدي إلى مطار رفيق الحريري الدولي.

وتشهد ساحات العاصمة بيروت اعتصامات حاشدة لا سيما في ساحة الشهداء وسط بيروت، وعلى مقربة منها في ساحة رياض الصلح المؤدية إلى السراي الحكومي والبرلمان.

ويحتج لبنانيون على الأزمة الاقتصادية والأحوال المعيشية وتوجه الحكومة نحو فرض مزيد من الضرائب ضمن موازنة 2020.

وفجّر ما نشرته صحف حكومية مؤخرا عن مشروع قرار حكومي بفرض ضرائب تمس اتصالات الواتس آب، في قرار نادر بالعالم، وزيادة القيمة المضافة 4 بالمئة تدريجيا، غضبا تصاعد بقوة منذ أمس الخميس في تظاهرات ضمت آلاف اللبنانيين الغاضبين في عدة مناطق بينها العاصمة بيروت.

ورغم إعلان الحكومة التي تواصل مناقشة موازنة 2020، منذ ساعات التراجع عن فرض رسم 20 سنتا عن كل يوم استخدام خدمة "الواتس أب"، بعد تظاهرات عمت المناطقة اللبنانية كافة، تتواصل الاحتجاجات مطالبة بإسقاط الحكومة التي يقول محتجون إنها باتت غير قادرة على إنقاذ البلاد.

سياسيًا، ألغى مجلس الوزراء اللبناني جلسة كانت مقررة الجمعة في قصر بعبدا الرئاسي، فيما أعلن موقع "مستقبل ويب" المقرب من رئيس الحكومة سعد الحريري أن الأخير سليقي كلمة مساء الجمعة، الساعة السادسة بتوقيت بيروت (15:00 ت.غ).

فيما قالت قناة "أم تي في" اللبنانية إن الرئيس ميشال عون استقبل رئيس التيار الوطني الحر (صهره) وزير الخارجية جبران باسيل، والذي سيدلي بتصريح مباشر من القصر الجمهوري مساء الجمعة.