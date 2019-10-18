أردوغان: نعتزم فتح 12 نقطة مراقبة في المنطقة الآمنة شمال سوريا

وقال أردوغان إن "مليوني لاجئي يمكن توطينهم في "المنطقة الآمنة" إذا شملت مدينتي دير الزور والرقة".

وأضاف أردوغان أن "تركيا سترد على الحكومة السورية إذا "ارتكبت أي خطأ".

واتفقت أنقرة مع واشنطن، أمس الخميس، على وقف عمليتها في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية مقابل انسحاب الوحدات من المنطقة الحدودية.



وتستضيف تركيا 3.6 مليون لاجئ فروا من الحرب المستمرة منذ ما يربو على 8 سنوات في سوريا.