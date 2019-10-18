أردوغان: نعتزم فتح 12 نقطة مراقبة في المنطقة الآمنة شمال سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن تركيا تهدف إلى إقامة 12 موقع مراقبة في منطقة آمنة مزمعة بشمال سوريا وإنها سترد إذا ارتكبت الحكومة السورية أي خطأ في المنطقة.
وأضاف أردوغان أن "تركيا سترد على الحكومة السورية إذا "ارتكبت أي خطأ".
واتفقت أنقرة مع واشنطن، أمس الخميس، على وقف عمليتها في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية مقابل انسحاب الوحدات من المنطقة الحدودية.
وتستضيف تركيا 3.6 مليون لاجئ فروا من الحرب المستمرة منذ ما يربو على 8 سنوات في سوريا.
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